Casi sin margen frente al Oviedo B

Más difícil de lo que pensaba se le está poniendo al Pontevedra la segunda fase de la competición en Segunda B. El margen del equipo granate en la pelea por la permanencia es mínimo, por eso no puede confiarse. En esto trabaja intensamente Luisito, en que sus futbolistas estén totalmente concentrados de cara a uno de los partidos clave, la visita al Oviedo B. Solo un punto separa a granates, líderes del grupo 1E, y carbayones, terceros, y con el Salamanca (cuarto a dos puntos) y el Lealtad (quinto, a tres) al acecho. El que falle esta tarde en El Requexón podría complicarse mucho la vida.

Encima el calendario que le espera al Pontevedra es peligroso, con dos salidas seguidas, primero la de esta tarde a Oviedo y después, el día 2 de mayo, a Covadonga (12.00 horas). Tal y como se le está dando a los granates jugar a domicilio, sin ganar desde el 14 de febrero (1-3 contra el Salamanca) y con solo dos victorias en 10 encuentros disputados lejos de Pasarón (9 puntos en total de los 30 en juego), necesitan cambiar urgentemente la dinámica si quieren lograr la permanencia.

Finalmente Charles, que se retiró del entrenamiento del pasado jueves por una torcedura de tobillo tras un choque con uno de los porteros, ha entrado en la convocatoria y viaja con el equipo a Oviedo, aunque si jugará o no es todavía una incógnita. También arrastraba molestias el otro delantero centro natural, Rufo, en su caso en el cuádriceps, pero pudo jugar el pasado domingo contra el Lealtad (0-0) y todo apunta a que también podrá hacerlo esta tarde. También recuperado de sus molestias en los isquiotibiales está Oier Calvillo, a disposición de un Luisito que no podrá contar con los lesionados Romay y Jorge Fernández y que ha decidido no completar su lista con ningún futbolista del filial.

El técnico de Teo analizó esta semana al Oviedo B, del que dijo que es “un filial más hecho” que otro al que se parece mucho, el Sporting de Gijón B, y con el que el Pontevedra empató 1-1 en su último partido disputado fuera de casa. El entrenador granate apunta que el filial carbayón destaca por su buen trato de balón y su velocidad por banda, pero también recuerda que “un filial es capaz de lo mejor y de lo peor, sé por experiencia propia de lo que son capaces, y trataremos de ir a buscar los tres puntos con nuestras armas, que es lo que más necesitamos”. Tras el empate del pasado domingo en Pasarón contra el Lealtad (0-0), Luisito tiene claro que “una vez que empatas en casa, tienes que ir a buscar la victoria fuera. Ahora mismo solo piensas en ganar en Oviedo, después, según discurra el partido, valorarás, pero vamos con una idea muy clara”.