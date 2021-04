Charles se lesiona y es duda para Oviedo

Según explicó Luisito, el delantero brasileño se torció un pie en una entrada de uno de los guardametas de la plantilla y no pudo finalizar la sesión. A falta de ver cómo evoluciona y de un diagnóstico, el futbolista es seria duda para participar en uno de los partidos clave de la segunda vuelta de la competición. “No sé cómo estará. Mañana (por hoy) valoraremos, porque hay que esperar un poco”, afirmó el técnico granate.

Aunque el resto del equipo, salvo los lesionados Romay y Jorge Fernández, estaría disponible para viajar a tierras asturianas, la semana ha sido complicada para el Pontevedra en el aspecto físico. Por un lado, Oier Calvillo no pudo entrenar el lunes por unas molestias en los isquiotibiales. Luisito aclaró que este no fue el motivo de su sustitución en el partido del pasado domingo contra el Lealtad (0-0), sino una decisión táctica, y explicó que “el lunes estaba muy cargado, no pudo hacer nada, pero el miércoles ya entrenó con el grupo”. El que también mejora de sus problemas en el cuádriceps es Rufo. “El otro día jugó con molestias, pero él decidió jugar, el médico me dijo que para delante y yo opté por ponerlo, esta semana entrenó un poco mejor”, apuntó el míster de Teo.

Sobre las variaciones que tendría que hacer si finalmente no pudiese contar con Charles e incluso algún jugador más, Luisito no quiso adelantarse: “Aún quedan dos entrenamientos y el sábado decidiremos qué hacemos”.

Para tomar esa decisión deberá valorar también si se lleva a algún futbolista del Pontevedra B para completar la convocatoria y ofrecer alguna rotación más, como es el caso de Pacheco o Iñaki sobre todo. Este último es un futbolista que le gusta mucho a Luisito y siempre recuerda que lo hizo debutar con el primer equipo: “Iñaki merece jugar conmigo algo, pero no quiero perjudicar al filial, porque está para ascender. La prioridad es el primer equipo, pero si puedes echarle una mano al filial, mejor, así que hasta el sábado no decidiremos si viaja o no”, insistió.

Sobre el Oviedo B, el entrenador del Pontevedra avisó que, aunque es un filial, tiene futbolistas con algo más de experiencia que otros como el Sporting de Gijón B, con velocidad por bandas y buen trato de balón en el centro del campo.