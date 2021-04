Serios contratiempos para el Pontevedra de cara al partido del próximo domingo contra el Lealtad (Pasarón, 17.00 horas). A la baja de Charles por sanción se podría unir la de Rufo por lesión, lo que dejaría al equipo sin delanteros centros naturales para el citado encuentro.

El ‘nueve’ madrileño jugó con molestias en el cuádriceps el pasado domingo contra el Sporting de Gijón B y el lunes no entrenó apenas; tras la jornada de descanso del martes, el miércoles entrenó muy poco y ayer ya no pudo ejercitarse junto a sus compañeros. Luisito está pendiente ahora de su evolución en las dos últimas sesiones de la semana y de lo que diga el médico sobre el alcance de su lesión, pero tendrá que reestructurar totalmente su once titular.

“Tengo que darle muchas vueltas y hay que esperar hasta el último momento para ver si Rufo puede estar o no”, apuntó el técnico, que reconoce que este imprevisto “es un problema, pero lo tendré que solventar. Llorar por estas bajas no nos lleva a nada”. Además, dejó claro que la participación de Rufo el domingo “va a depender del médico y de las sensaciones que tenga él. Si él me dice que está para jugar, jugará, pero con la mínima duda no va a jugar, eso lo tengo claro, porque faltan aún cinco partidos más”.

Las mil personas que van a ir al campo y que van a hacer como 4.000 es nuestro activo más importante. Necesitamos el apoyo de la gente, porque son partidos importantísimos

Luisito aún no ha pensado como sustituir a su delantera titular, admite que tendrá que “romperme la cabeza y pensar cómo vamos a atacar y poner al futbolista que se adapte mejor a nuestro juego”. No descarta, por tanto, un cambio de sistema. La opción que parece más natural es la de Martín Diz actuando de punta, pero hay otros futbolistas que se podrían adaptar para jugar ahí, como Oier Calvillo, Óscar Fernández y Pitu. Tampoco se puede descartar que suba algún jugador del filial, aunque el técnico es reacio porque no quiere “perjudicar” al B, que se está jugando el ascenso, lo que sí se presume improbable es que el míster de Teo apueste por jugar con ‘falso nueve’, aunque tiene varias opciones para ese sistema.

Luisito comentó que el encuentro del domingo contra el Lealtad será difícil, pero que confía en el respaldo de la afición: “Las mil personas que van a ir y que van a hacer como 4.000, es nuestro activo más importante. Necesitamos el apoyo de la gente, porque son partidos importantísimos. Nos costó llegar a Segunda B y no quiero salir de aquí. Les pido de favor que nos echen una mano porque los necesitamos”.