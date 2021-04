Contra juventud y talento, valentía

“Me gusta que los equipos entrenados por mí sean valientes, que no renuncien al balón”, dijo claramente Luisito esta semana. El entrenador del Pontevedra tiene claro que, tal y como está la clasificación de apretada en el grupo por la permanencia en Segunda RFEF, una victoria este mediodía en casa del Sporting de Gijón B (instalaciones de Mareo, 12.00 horas) se presume fundamental para no pasar apuros en la lucha por la salvación, y para conseguirla no bastará con la imagen que ofreció el equipo el pasado domingo frente al Covadonga, sino que tendrá que mantenerse más consistente y regular a lo largo de todo el partido.

Igual que Luisito quiere un Pontevedra valiente, la presidenta, Lupe Murillo, ha pedido entrega total hasta el final a los jugadores: “Tienen que darlo todo por los colores, por la afición y por quien los trajo aquí. Estamos en sus manos, ya no depende de nosotros, depende de ellos, y tienen que darlo todo de aquí al final”.

Aunque el Sporting de Gijón B es el segundo peor local de todo el grupo I (solo dos victorias y tres empates en casa), los granates esperan un rival muy peligroso tanto por su difícil situación en la clasificación, al borde de caer a la nueva quinta categoría del fútbol español, algo que no ha pasado nunca en la historia del club asturiano, como por la calidad de su plantilla.

El filial rojiblanco es de los más jóvenes de la categoría, llegando a contar con hasta 11 juveniles, y tiene mucho talento en sus botas. Por un lado, el descaro de sus futbolistas los hace muy peligrosos a nivel ofensivo, pero por otro lado su falta de experiencia y cierta inocencia le está pasando factura, y es ahí de donde el Pontevedra espera sacar tajada aprovechando la veteranía de hombres como Xisco, Churre, Álex González, Rufo o Charles, entre otros.

Además, Luisito cuenta con que el Sporting B, ante su difícil situación, recupere a varios futbolistas que entrenan habitualmente con el primer equipo y acuden asiduamente a las convocatorias, aprovechando que se adelantó su partido de esta jornada al viernes (perdió 1-0 contra el Tenerife). Es el caso, por ejemplo, del lateral derecho Rosas, el izquierdo Pablo García, el central Pelayo y el centrocampista Gaspar Campos, entre otros.

“Cuento con que los jugadores que estuvieron con el primer equipo en Tenerife estén contra nosotros el domingo, pero no por eso vamos a salir con miedo, los que vamos líderes de este grupo somos nosotros, pero tenemos claro que tenemos que plantear un partido para ganar”, reafirmó Luisito, que recupera a Imanol, pero pierde a Jorge Fernández por lesión.