El Cisne espera una veintena de PCR

Las horas se hacen eternas en la esfera del Dicsa Modular Cisne. El equipo cuenta ya con tres jugadores positivos en Covid-19 y otros tantos presentan síntomas compatibles con el virus tales como malestar o dolor de cabeza. Tras los diez días de cuarentena después de jugar ante el Cuenca, que acumula ya 16 casos, empieza la ronda de segunda PCR en la que el pasado lunes se detectaron dos nuevos casos.

El club está preocupado y es que son solo seis los jugadores que han sido citados hasta el momento para hacerse la prueba, dos el lunes y cuatro ayer. Aún quedaría una veintena de ellos sin cita para repetir la misma. Desde el Cisne subrayan que lo que más les preocupa ahora es la situación personal de la plantilla y su salud, pero miran de reojo el calendario con resignación.

"Estamos en casa, confinados, intentando llevarlo de la mejor manera posible", explica el entrenador del equipo, Jabato, confuso con esta situación. "Queríamos cumplir los primeros 10 días y poder hacer la PCR para intentar volver a la normalidad, pero seguimos esperando las pruebas", añade. Para el técnico es una situación complicada, ya que, como entrenador quiere "llevar una planificación para toda la temporada", algo complicado con tres fines de semana parados tras pedir el aplazamiento del encuentro contra el Guadalajara.

"Es cierto que la pretemporada ha sido súper anómala y no iba a ser diferente la campaña. Nos tenemos que intentar adaptar, las planificaciones son del día a día. Por ejemplo, pensábamos que hoy íbamos a llevar dos días entrenando. Hay que adaptarse a todo, esto va a ser un aprendizaje continuo", explica Jabato. Mientras la situación mejora, el equipo realiza sesiones diarias con el preparador por videollamada. Jabato entiende que estas sesiones "no tiene nada que ver, son para hacer equipo, intentar liberar la mente y mantenernos, porque no se puede hacer mucho de nuestro deporte en casa".

Con todo el siguiente encuentro del Dicsa sería frente al Barça. El entrenador, más que en competir, piensa en "coger las sensaciones sobre la pista" para volver a la carga.