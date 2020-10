Racing de Ferrol - Pontevedra | El Pontevedra se estrena a lo grande

Había ganas de volver y se notaron sobre el césped de A Malata. Después de siete meses de trabajo, dificultades e incertidumbre, el Pontevedra volvió a lo grande con una importante victoria por 2-3 frente al Racing de Ferrol.



El marcador no tardó en volverse granate. Fue en el minuto tres cuando los de Jesús Ramos marcaron el primer gol de la temporada, un toque de Álex González a pase de Oier Calvillo que Rivas no pudo frenar.



El empate de los ferrolanos no se hizo esperar y remontaron en la primera parte. Tras varios intentos, el Racing consiguió anotar en un gol cargado de polémica. En el minuto 27, Yeferson Quintana marcó de cabeza en el área pequeña, impactando con el guardameta granate, aunque el árbitro no reconoció falta.



Tras el descanso, la remontada se hizo esperar pese a que Rufo lo intentó con un remate de cabeza sin dificultad para Diego Rivas. Volvió a ser gracias al centro de Calvillo cuando el Pontevedra se volvió a imponer al Racing en un 1-2, con un remate de cabeza de Romay en el minuto 54.



El extremo del Pontevedra se lució en el inicio de la temporada y, tras las dos asistencias, aseguró la victoria granate con un 1-3 en el minuto 65. Fue una falta peligrosa en favor del Racing la que hizo temer a los de Ramos, que vieron acortarse la ventaja nuevamente gracias al trabajo de Yeferson. Quintana anotó su segundo tanto en el 69 a falta sacada por Álex López.



Pese a los esfuerzos del Racing, el marcador se quedó a 2-3 en favor de los pontevedreses, que empiezan en la competición sumando tres puntos ante un rival directo en su lucha por estar en la parte alta de la clasificación.





