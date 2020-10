André, once años: "Quiero jugar al fútbol"

Los pequeños han sido en muchos momentos los grandes olvidados de la pandemia y aún se ven lejos de volver a ocupar los espacios que les corresponden, desde los parques a los campos de fútbol. André tiene 11 años y lleva sin jugar a su deporte favorito desde marzo. En su piso apenas tiene espacio para tocar el balón y junto a su padre, Iago Treus, hace un llamamiento para poder volver al deporte.

Treus es ademas entrenador de benjamines en la ACD A Seca y cuenta que, dada la situación, los pequeños están buscando otros deportes para poder ejercitarse de algún modo. Este padre dice no entender por qué no se pueda jugar en el exterior cuando en esas circunstancias hay menos posibilidad de contagio. "Yo no digo que no se jueguen otros deportes en pabellón, pero que los niños puedan entrenar aunque sea individualmente", explica. Sin una competición por delante, los campos de Pontevedra permanecen cerrados, pero este entrenador recuerda que el deporte es más que competir. "Si hay competición más adelante y pueden jugar, bien. Pero no pueden estar parados esperando a que haya una competición. Parece que al Concello de Pontevedra solo le importa leso y lo que importa en el deporte son los valores", sentencia mientras recuerda que el ejercicio contrarresta las costumbres sedentarias.

André reconoce tener muchas ganas de jugar y pensaba que la vuelta al cole podría significar algo para volver al fútbol.

"Echo bastante de menos estar en un campo de fútbol tocando el balón. Yo empecé a jugar desde los tres años y el fútbol es mi pasión, sin él no vivo. Solo pienso en el fútbol", señala. Los equipos grandes ya empiezan a jugar y André, desde su perspectiva, cree que todos deberían ser iguales. "Quiero poder jugar al fútbol aunque sea de forma individual, pero que abran ya los campos", pide el niño. Por último, el pequeño hace un llamamiento para poder volver al césped. "Si ven esto los padres les pido que luchen con sus hijos para que abran los campos", sentencia.