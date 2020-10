"Habría que tener un plan B"

Santi Picallo, presidente del Dicsa Modular Cisne, se toma la situación actual del club "con filosofía", pensando que "estas cosas tendríamos que tenerlas previstas". "Había que tener un plan B porque es probable que la competición no pueda terminarse", apunta el presidente.

Sobre si a Asobal se ha puesto en contacto con los clubes para acercar alguna solución explica que no. "A lo mejor habría que modificar la forma de competir. Hay que buscar un plan porque si esto sigue así ya no va a haber fechas disponibles para jugar los partidos aplazados. Y algo habrá que hacer", insiste.

Además estos parones en la competición afectan físicamente al equipo. "No solo es la complicación de no jugar sino que, obviamente, no puedes entrenar. El fondo físico está , pero la puesta a punto la vas perdiendo, además de estar diez días o más sin tocar balón, no son las mejores circunstancias", sentencia Picallo.

Por el momento el Cisne no disputará el partido de este fin de semana y, probablemente tampoco el siguiente. Y es que por el momento son seis los clubes confinados de Asobal, entre ellos el Nava, club con el que competiría el Cisne el próximo encuentro el siguiente partido, el del 17 de octubre.

Además hay varios equipos que solo han disputado tres de los seis partidos y la jornada 3, anteriormente aplazada, aún no tiene fecha de juego.

Una situación complicada que hace poner en duda la viabilidad de la competición tal y como está planteada.