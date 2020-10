El Cisne intenta rascar puntos a un "todopoderoso" como el Cuenca

El Dicsa Modular Cisne enfrenta hoy, a las 20.30 horas, la que se correspondería a primera jornada de la competición, que se habría jugado el 2 de septiembre, y que fue suspendida debido a la crisis sanitaria. Los de Jabato se verán las caras hoy con el Incarlopsa Cuenca, uno de los cabezas del grupo que acumula ya 7 puntos en cinco partidos con el resultado de dos victorias, un empate y una derrota.

Los de Cuenca vienen de encajar un 23-23 ante el Cangas y va quinto en la clasificación. Por su parte, los pontevedreses llegan con necesidad de sumar puntos después de perder el pasado domingo ante el colista. Tras un escenario algo desolador ante el Huesca, donde en la segunda parte el colista se hizo fuerte a base de los de Jabato. El club de Santi Picallo acumula ya tres derrotas y con tan solo dos puntos.

El técnico cineísta habla del Cuenca como "un equipazo". Destaca sus "jugadores de muchísima calidad con mucha experiencia en la categoría, que han jugado competición europea, un todopoderosos, al que el otro día le pudo rascar un punto Cangas, y por qué nosotros no" .

Jabato reconoce que el equipo no llega en la mejor dinámica, pero la categoría no perdona y el Cisne tendrá que emplearse a fondo para sumar y agarrarse fuerte al sueño de Asobal si no quiere que el Cuenca se haga con el dominio del partido como ocurrió en el último encuentro en el Municipal, donde la ansiedad pudo con la visión de juego del equipo.