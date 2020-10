Álex González: "Tenemos que aspirar a todo"

En el Pontevedra CF cuenta los días para iniciar la temporada después de casi siete largos meses de espera. Antes, el equipo granate enfrenta hoy su cuarto encuentro de pretemporada contra el Deportivo, mientras el sábado lo hará ante el Compostela.

Empieza así la recta final de la pretemporada que, para veteranos como Álex González, ha sido cuanto menos, atípica. "Ha habido partidos que no hemos podido disputar. Además, las condiciones de la Xunta al principio tampoco nos dejaban jugar? No ha habido los partidos de preparación que nos hubiesen gustado. Sin embargo, creo que todos llegamos con muy buena base, porque estuvimos trabajando mucho en casa", señala González.

El cántabro no quiere hablar de objetivos, pero señala la importancia de empezar la campaña con buen pie. "Esta es una temporada muy compleja, suena utópico, pero no puedes hacer otra cosa que ir partido a partido porque son tantas fases, tantas variables que no puedes pensar más allá de los tres puntos del partido que toque. Pensar qué pasará después. Tenemos que aspirar a todo, pero siempre partido a partido", apunta.

Los granates llegan al encuentro con el Deportivo, que será en Pasarón a puerta cerrada, encadenando tres victorias y con una tónica positiva. "Somos conscientes de que en pretemporada los resultados hay que cogerlos con pinzas, pero para todos es importante ganar. Somos un equipo que tenemos mucha hambre, siempre queremos ganar.", recuerda el extremo.

El Pontevedra se enfrenta en pretemporada a equipos como el Coruxo, Celta B o Compostela, con los que coincide en el grupo. Para González esto es "parte de una pretemporada atípica. Generalmente no se disputan tantos partidos contra rivales de tu misma liga, pero al final es una buena medida para ver cómo está el equipo y cómo jugar con el contrario, tiene sus ventajas y desventajas".

El equipo de Jesús Ramos comenzará la campaña el próximo 18 de octubre en Ferrol y más tarde disputará dos partidos seguidos en casa, lo que para los granates es un chute de energía y lo enfrentan con la ilusión de darle a la afición lo que lleva tanto tiempo esperando.