Buen plantel de inscritos en la Regata Almirante Rodríguez Toubes

Buen plantel de inscritos finalmente en la XXIV Regata Almirante Rodríguez Toubes de cruceros que hoy, a partir de las 11:30 horas, partirá desde las inmediaciones de la Illa de Tambo en la Ría de Pontevedra con casi 26 millas de recorrido por delante hasta la Ría de Arousa en el puerto de Vilagarcía.

En la clase de los de mayor eslora y teóricamente más rápidos, destacan el "Mirfak" (Farr 42 - Diego López - CNR Armada Ferrol); "Meigas Fora" (First 40.7 - José Codesido - RCN Portosín); "Corsario" (First 50 DK - Jorge Durán - CN Vilagarcía); "Sebrala 2" (Bavaria 50 - Magin Alfredo Froiz - RCN Sanxenxo); "Juancamaría 3" (Imx 38 - Juan Pérez Olmedo - CN León) y el "Aldán" (First 40.7 - Iván Elejabeitia - CNR Armada Marín).

En la clase intermedia también los hay bastante rápidos, destacando el "Fuerza Cuatro" (Sun Fast 37 - Carlos García - RCM Aguete); "Ziralla Primero" (Astraea 330 -Ramón Barreiro - Ro Yachts Club); "Orión" (First 33.7 - Javier Pérez - MRCY Baiona) y el "Kayros IV" (Custom 800 - Julio Casal, del CN Portonovo).

Por último, en la clase 3 con los de menor eslora el barco a batir será el "Chispa Nejra" (Ro 300 José Rey - CN Beluso) aunque tendrá mucho que decir también el "Firme" (Golfiño 7,25 - David Fernández-Portal - CNR Armada Marín).

Las previsiones meteorológicas son de vientos del Suroeste con intensidad que oscilará entre los 12 y los 16 nudos de media con alguna racha de 20.

Recordar que esta regata organizada por el Real Club de Regatas Galicia y la Comisión Naval de Regatas de la Escuela Naval, además del premio Trofeo Almirante Rodríguez Toubes, otorgará también el Trofeo especial Juan Sebastián Elcano,