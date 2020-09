"Echaremos en falta el calor de toda nuestra afición"

Desde los 6 años defiende los colores del club pontevedrés con el que mañana disputará su primer partido en la Liga Asobal jugando como local. Javi Vázquez, "Javiva", considera fundamental ganar el choque frente al Puerto Sagunto, aunque reconoce que el debut en casa será algo "descafeinado" al no poder estar presente toda la afición.

El entrenador del Dicsa Modular Cisne, Javier Fernández "Jabato", también analizó la importancia de puntuar frente al Fertiberia BM Puerto Sagunto y no escondió la importancia del triunfo logrado el pasado sábado ante el Frigoríficos del Morrazo, uno de los rivales directos del conjunto cineísta. No obstante, el preparador del equipo pontevedrés advirtió que esa victoria no debería "descentrar" a sus jugadores porque "esto no ha hecho más que arrancar".

El primer entrenador del Dicsa Modular Cisne resaltó que está "muy contento" con el trabajo realizado por el equipo en el derbi disputado el pasado fin de semana en O Gatañal. En este sentido, Jabato destacó que la plantilla hizo "un partido muy serio, en el que nunca bajamos los brazos, incluso cuando las cosas se dieron peor como al inicio o tras la descalificación de Calvo. El partido de Cangas nos vale para confirmar que podemos competir en la categoría", señaló el técnico manchego.

Por otra parte, Fernández admitió que ganar en O Gatañal significa "más que dos puntos" por tratarse de un rival directo, pero insistió en que donde se van a jugar la permanencia es en los partidos que disputarán en su pista, como el que se celebra mañana en el Municipal.

En opinión del preparador del conjunto del Disca Modular Cisne, "para darle valor a la victoria en el derbi hay que ganar este sábado al Puerto Sagunto. En casa es donde todos los equipos se hacen fuertes, donde nos vamos a jugar la permanencia". Es por esto que Jabato considera "fundamental" sacar adelante los partidos que se disputarán como equipo local.

Para el choque frente al Puerto Sagunto, Fernández no podrá contar con el pivote Gonzalo Carró, que será baja mañana. El otro inconveniente es que los pontevedreses no podrán estar arropados por la totalidad de su afición, ya que la evolución de la pandemia en Pontevedra ha provocado las restricciones de los aforos. Tan solo 60 socios podrán animarlos.