"Tenemos una plantilla muy equilibrada"

- ¿Cuáles son las principales fortalezas de esta plantilla?

-Estamos a la espera de completar la plantilla con alguna jugadora más y si finalmente conseguimos traer al fichaje que pretendemos, el equipo quedará mucho más completo. Creo que nuestra fortaleza es que, con en comparación con el año pasado, hay una plantilla más equilibrada en cuanto al perfil de las jugadoras. Hay que tener en cuenta que Antía casi no compitió y aunque no sea un refuerzo como tal, junto con Clara, sí que va a sumar. La base es la misma que el año pasado, tenemos buena portería y contaremos con Lucía, una zurda que hasta ahora no teníamos, y con Iraia, una jugadora muy joven que el año pasado fue de menos a más con el Ourense y que tiene experiencia en Primera División. La plantilla está muy equilibrada.

- De cara a esta nueva temporada, ¿cuál es la principal aspiración del Poio Pescamar?

-Nuestra idea mejorar la temporada del año pasado. Somos conscientes de que los primeros puestos son casi inaccesibles, porque el Burela es el mismo equipo, el Futsi y el Ourense se ha reforzado, y el Roldán ha fichado muy bien... pero lucharemos por estar entre los primeros y meternos en el play off. En cuanto a la Copa de la Reina, estamos a dos partidos de poder ganar un título y estamos pendientes de la Copa de la Xunta, y también del formato de la Copa de la Reina de este año, porque parece que no va a ser como el año pasado donde había equipos de Segunda y solo la disputarán los 8 primeros, pero no sabemos si al acabar la primera vuelta o al acabar la liga.

-¿Cómo se podría resumir su filosofía de trabajo?

-Creo en el trabajo diario . Tengo claro que si somos el club que mejor entrena de la liga, ganaremos más partidos. Por otra parte, tenemos que crecer como grupo; el año pasado había buen equipo, pero con algunas carencias. El objetivo es ser competitivos en cualquier partido, ante cualquier rival. Quiero que el equipo esté bien trabajo y con disciplina, y eso es algo que las jugadoras tienen claro.