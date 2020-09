"El objetivo es ser competitivos ante cualquier rival"

El Poio Pescamar Fúbtol Sala retomó ayer los entrenamientos tras más de cinco meses y medio sin tocar balón. El nuevo entrenador del club rojillo, Manu Cossío, afronta esta temporada tan atípica con la vista puesta en el play off y en lograr algún título. Asimismo, considera que el punto fuerte de este año es que la plantilla está muy completa.

Tras un parón de prácticamente seis meses, el Poio Pescamar Fútbol Sala regresó ayer a la pista del Pabellón Municipal de A Seca para iniciar los entrenamientos grupales y preparar una nueva temporada en Primera División. El entrenador del club rojillo, Manu Cossío, explica cómo están afrontando esta pretemporada tan atípica.

- ¿Cómo ha sido el inicio de los entrenamientos para el Poio Pescamar?

-Realizamos la semana pasada los tests de seroprevalencia y los físicos y una vez superados volvemos a la pista un poco a la aventura. Seguimos pendientes del protocolo de juego y por lo de ahora, aunque la Xunta ha autorizado los entrenamientos con contacto, nos han recomendado que empecemos de forma individual. Así que, al no disponer del protocolo del Consejo Superior de Deportes y seguir pendientes del calendario de competición, porque aunque hay fecha de inicio esta podría variar en función de la evolución de la pandemia, estamos como en el resto de deportes, tenemos que ir sobre la marcha.

- Es complicado llevar a cabo una planificación en una situación así, ¿cuáles diría que son las principales dificultades que se les presentan?

- Sobre todo que, en deportes, trabajar sin plazos es muy complicado. Nos vemos obligados a planificar semana a semana y no ver más allá. Además, al hecho de estar pendiente de las dos cuestiones que mencioné anteriormente se suma las obras en el pabellón municipal, lo cual nos obliga a reestructurar toda la planificación. Inicialmente, se nos había comentado que nos darían el Príncipe Felipe cuando dieran comienzo las obras, pero no sabemos ni horarios, ni fecha para empezar... por eso digo que no podemos ver más allá. Se nos recomendó que esta semana empezáramos poco a poco, sin contacto, y no tenemos más remedio que esperar.

- ¿Cuál es el estado de forma de las chicas?

- Han venido bastante bien, tal y como comprobamos en los tests físicos. Pero al final esto es un deporte de partidos, de ritmo de juego, por lo que tenemos que trabajar mucho teniendo en cuenta que la mayoría lleva sin tocar balón desde marzo, excepto Lucía que disputó los play off. A mayores, tenemos dos jugadoras, Antía y Clara, que estuvieron lesionadas bastante tiempo. En el caso de Antía, suman dos roturas de cruzado en dos temporada, por lo que tenemos que andar con pies de plomo. Empezaría con el grupo paulatinamente. Y en el caso de Clara, estuvo recuperándose en una clínica de Madrid y los informes son favorables, pero no creo que pueda competir hasta diciembre o enero.

-¿Qué tipo de preparación han llevado a cabo hasta la fecha?

- Básicamente, entrenamientos individuales, sin contacto y a la espera de si empezamos el 18 de octubre. Al final, lo que se suponía que iba a ser la pretemporada más larga de la historia va a ser la más corta, porque descartando esta, tenemos solo 4 semanas por delante.