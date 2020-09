Lluvia de elogios y golpes

Luka Doncic, que dijo adiós a su primera participación en los playoffs después de perder el sexto partido por 97-111 ante Los Angeles Clippers y la eliminatoria (2-4), acusó al ala-pívot Marcus Morris de jugar "sucio" en el marcaje que le hizo. Después de haber sufrido en el quinto partido un pisotón en el tobillo izquierdo, que tenía lesionado, lo que consideró intencionado, las cosas no fueron a mejor en el sexto.

Con 1:07 minuto para que concluyese el primer cuarto, Morris impactó con su mano en el rostro de Doncic, lo que le costó la falta flagrante 2 y la expulsión automática. "Fue una acción terrible", declaró Doncic después del partido, en el que aportó 38 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. "Ha hecho algo así en dos partidos seguidos. Realmente esperaba que lo primero no hubiera sido a propósito, pero mirando hacia atrás sabes perfectamente lo que pienso". Reiteró que no quiere "tratar con ese tipo de jugadores. Solo sigo adelante".

Por su parte, Morris declaró que había sido "una falta dura" y que mereció una falta flagrante 2. Pero reiteró que no estaba tratando de lastimar a Doncic. "Honestamente, tuvimos muchos idas y venidas en esta serie. Fue una serie muy reñida. No quiero que la gente confunda jugar baloncesto, jugar duro, con intentar lastimar a alguien. Creo que Tim Hardaway cometió una falta extremadamente dura sobre Paul George en el último partido y no fue juzgada en el mismo contexto que el mío. Doncic es un jugador joven. Va a ser el rostro de la liga. He tenido en cuenta todo. Soy veterano. Sé cómo funciona esto".

Por su parte, el entrenador de los Clippers, Doc Rivers, aseguró: "No creo que debiese ser expulsado, pero escuche, soy parcial. Creo que ha sido por su mala reputación, pero tienes que vivir con eso. Me encanta la intensidad de Marcus, es un tipo duro. No se echa para atrás y eso me encanta", destacó Rivers, que espera que no sancionen a Morris.