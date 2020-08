La 4 Picos se aplaza hasta mayo del próximo año

Los responsables de la prueba "Pontetevedra 4 Picos" han decidido suspenderla a causa de la actual situación sanitaria y posponerla para el 8 de mayo de 2021.

Señalan que "al ser ésta una prueba no federada, lo que hace que los cauces administrativos sean diferentes en la actual situación que aquellos exigidos en las pruebas federadas, les lleva a tomar esta decisión de cancelar la carrera.

Resaltan que "a pesar de cumplir con todos los protocolos necesarios para llevar a cabo un evento de este calado, y de estar muchos meses estudiando todos los pormenores de la prueba, no podemos seguir esperando la aprobación final, puesto que entendemos que muchos de vosotros necesitáis saber cuanto antes si la prueba finalmente se puede llevar a cabo (reserva de hoteles, permisos laborales, etc) y a estas alturas aun no tenemos notificación oficial de que pueda ser así".

Al respecto, ponen de manifiesto que "han sido muchas reuniones, búsqueda de soluciones, presentación de papeleo, pero la responsabilidad impera y es por ello por lo que se produce el aplazamiento de esta prueba".

Para los responsables de Pontevedra 4 Picos, "el ciclismo es un deporte seguro, que no es de contacto, se practica de forma individual y y al aire libre y no fomenta el contagio del Covid-19".