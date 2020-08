"Tenemos dos delanteros de primer nivel y futbolistas desequilibrantes"

El Pontevedra CF ha vuelto este semana a los entrenamientos después de más de cinco meses por la pandemia y lo hace con un equipo totalmente nuevo y de calidad según el director deportivo, Roberto Feáns.

- ¿Cómo se inicia una pretemporada sin saber casi nada sobre la competición?

- En principio estamos manejando como referencia la primera fecha que nos dieron, a mediados de octubre, pero es una incertidumbre porque todavía no está confirmado el inicio de liga. Viendo que en cualquier momento nos pueden dar fecha hemos empezado a entrenar para que no quepa la posibilidad de llegar tarde. Esta temporada está un poco condicionada por el nivel de estructura de competición y queremos tener las garantías de llegar en la mejor forma posible a nivel físico.

- Tampoco saben cuándo podrán jugar amistosos con la normativa actual...

- Cuando podamos trabajar en grupos más elevados empezaremos al ritmo de juego y esperemos que nos permitan jugar partidos amistosos con otros clubes, sino tendremos que, directamente, jugar partidos entre los componentes de la plantilla y jugadores del filial.

- Comienzan los entrenamientos con un equipo prácticamente renovado.

- El equipo técnico llevamos varios meses trabajando en la planificación de la plantilla, aunque cada semana nos han ido cambiando las fechas y eso ha hecho cambiar la planificación hasta tres veces. Es cierto que hay muchos futbolistas nuevos y es importante que con los entrenamientos todos se vayan conociendo y adaptando. Creo que todos vienen con una ilusión importante y con muchas ganas de adaptarse rápido y muchas ganas de fútbol. A medida que nos permitan avanzar el protocolo iremos haciendo juegos colectivos para que se adapten al juego del equipo y al modelo que queremos desarrollar durante la temporada.

- ¿Qué destaca de esta nueva plantilla?

- Todos los jugadores que estamos incorporando han sido importantes en sus equipos jugando minutos y destacando cada uno en sus posiciones. La incorporación de Charles es importantísima para nosotros porque nos va a dar un plus y evidentemente también la presencia de Rufo que ha demostrado que es uno de los mejores jugadores de la categoría. En el resto de posiciones hemos incorporados futbolistas determinantes. En este momento estamos a la espera de cerrar la plantilla. Seguimos buscando dos o tres piezas para cerrar el equipo y dejar todo configurado para el reto que tenemos en esta temporada que es importantísimo por la estructura de la competición.

- ¿Entre esas piezas que buscan están un tercer delantero y un central?

- No, tenemos dos delanteros de primer nivel y tenemos futbolistas desequilibrantes que pueden jugar en cualquiera de las tres posiciones de ataque. Oier puede jugar en las tres posiciones de ataque, Jorge Fernández también e incluso Romay puede jugar de segunda punta. Todos los futbolistas que hemos incorporado en ataque tienen esa polivalencia. En este momento lo que nos falta por cerrar sería otro central y luego veríamos si incorporamos algún sub23 para doblar posiciones. Seguimos a la espera de que nos confirmen el calendario y sistema de competición, que aún está en el aire y luego seguiremos avanzando.

- ¿Hay interés por Xisco Campos?

- En esta posición tenemos a cuatro o cinco futbolistas muy determinantes de la categoría. Puedo decir ese nombre igual que otros. Las circunstancias en este momento nos llevan a no correr prisas. Las circunstancias determinarán cuál es la pieza que mejor encaja en lo que buscamos.

- Se entiende que el objetivo mínimo que se marca el club con el equipo que se está haciendo es entrar en la Segunda Pro.

- Si te pones en la peor situación y no se inicia la liga no jugamos. Estamos configurando un equipo de garantías para competir desde el primer partido para ganar el mayor número de encuentros posibles. Segunda Pro, Segunda B, Segunda? No me lo planteo. Lo único que nos planteamos como objetivo principal es ganar cada partido hasta que finalice la liga, que nos determinará a por qué vamos a jugar. Evidentemente nosotros miramos hacia arriba, nunca hacia abajo. En mis palabras son se va a escuchar como plato b la Segunda Pro. Estamos haciendo un esfuerzo por configurar un equipo para ganar partidos. Esto es Segunda B, hay muchísimo nivel, este año lo hemos comprobado y vamos a intentar competir todo.