Vilaboa: "Espero poder jugar algún partido amistoso"

El Teucro está a punto de cumplir dos semanas de entrenamiento sin contacto físico y a poco más de un mes del inicio de la competición, se le comenta a complicar el trabajo. Irene Vilaboa, entrenadora del primer equipo, admite que hasta ahora ha sido relativamente fácil entrenar sin contacto físico, aunque le preocupan las próximas semanas. "Estas sesiones son más de valoración y trabajo físico y no nos rompió tanto los planes. Ahora que estamos a casi un mes de la competición, si se mantienen las fechas, tendríamos que tener opciones de trabajar en conjunto", sentencia.

Valora el comienzo de la actividad con muy buen pie, donde el trabajo previo se ha notado y los jugadores muestran muchas ganas de balón. Además las temidas lesiones no han aparecido, aunque reconoce que "como no hay contacto no hay choques" es más difícil que se produzcan.

A estas dificultades se suma que la plantilla ha cambiado bastante con respecto a la pasada temporada y que la entrenadora busca implantar un nuevo estilo de juego. Por ello necesitan más que nunca jugar, estando en desventaja con otras comunidades autónomas. "Toda Galicia está en desventaja, ahora lo sufren más los equipos de Asobal", señala a la vez que se queja de que "hay comunidades más afectadas por el virus que están jugando ya incluso con aforo reducido de gente".

Vilaboa no quiere tener que plantearse competir sin llegar a jugar antes, pero el club solo tiene un amistoso fuera de Galicia, en Portugal, y no se plantea cambiar este plan."Teníamos muchos partidos de pretemporada en casa porque en Galicia hay muchos y buenos equipos donde competir y económicamente es mejor. Las restricciones hacen que unos siete encuentros que tenemos programados están en el aire. Estamos en un momento de la pretemporada donde no es tan fácil cambiar esto ni económicamente ni deportivamente para buscar encuentros fuera", explica la técnica.

Además se queja de los tiempos: "En este punto hay que trabajar a todo nivel en entrenamientos y amistosos y los clubes gallegos tenemos trabas. Espero poder jugar alguno antes de empezar la competición, aunque estamos a las expectativas de lo que nos dejen". Y es que la Federación Española se ha pronunciado señalando a la Xunta mientras no hay novedades para los clubes: "Estamos en medio, intentamos que nuestro deporte empiece a rodar".

En cuanto al calendario Vilaboa está satisfecha. "Nos toca empezar con uno de los equipos que va a ser revelación de la temporada por plantilla, con posibilidades de estar arriba. Quizás es bueno cogerlo pronto. Aún así me preocupa más que nosotros lleguemos a ese inicio de calendario y cómo lo hacemos, qué se nos permite hacer para trabajar en lo que queremos proponer esta temporada, más que el rival en sí", reconoce.

Mientras esperan para lanzarse sobre las pistas con el balón todo el cuerpo técnico teucrista está dando pinceladas del nuevo estilo de juego que quieren implantar. "Estamos preparados para cuando nos digan que podemos trabajarlo todo", señala Vilaboa.

Además el club está a la espera de traer a Caue Herrera Manojlovic, ambos fuera de España. "Estamos, pendientes de ellos para ver qué pasa y poder traerlos, tenerlos aquí, tener el equipo completo y poder trabajar en condiciones", explican.