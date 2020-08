Las azules llegan para quedarse

Un partido amistoso en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora les hizo volver a unirse y comenzar algo que llevaban mucho tiempo queriendo hacer: volver a jugar todas juntas de nuevo en el Teucro. Así las del antiguo juvenil se pusieron en marcha para formar un equipo sénior con el que competir en autonómica. Están muy ilusionadas con el proyecto y esperan tener apoyos ya que saben por experiencia que el balonmano femenino es un mundo difícil donde todo son obstáculos. Pese a todo tienen ganas de jugar y demostrar todo su potencial.

"Llevamos sin jugar juntas varios años y cada una se fue a otros equipos. Yo vivo en Santiago, como otras, y siempre veníamos en el tren con la cosa de volver a jugar todas . Este año nos llamó el equipo de veteranas de Pontevedra, del que el 90% son madres de jugadores del Teucro. Querían jugar un partido por el 8 de marzo. La verdad es que conseguimos formar el equipo muy rápido. Mandamos un par de Whatsapp y ya estaba todo hecho", explica Piñeiro.

Luego las veteranas les animaron a hacer un equipo, lo que les impulsó para ponerse en contacto con el club, que las ayudó en el proceso. Recuerdan que aquel amistoso después de tanto tiempo sin jugar junta fue muy bien: "Estábamos un poco oxidadas, pero seguíamos funcionando como equipo", durante la cuarentena se forjó el resto.

Ahora están inmersas en el proceso de terminar de formar el equipo, con todo lo que ello conlleva. Las jugadoras competirían en la autonómica y reconocen que "es muy difícil encontrar patrocinadores con esta situación porque afecta también a la economía". Actualmente tienen la mitad de los 12.000 euros necesarios. Les alivia que desde el club les animan a ir paso a paso, "no necesitamos todo el dinero para septiembre sino que sería necesitando a lo largo de la temporada", aclaran. Así que esperan poder salir a jugar y que todo sea más fácil.

La mayoría de ellas estaban en el equipo juvenil y son de la ciudad, aunque no están todas. "Muchas ya están en otros equipos o categorías superiores o han dejado de jugar y se han desvinculado del deporte", señalan.

De la temporada, primero esperan poder jugarla. Y sino, tienen claro que no dejarán este proyecto atrás. De poder disputarla buscan ir poco a poco y partido a partido. "Entrenar e ir viendo la estructura que nos hace falta, hay rivales muy fuertes. Solidificar el equipo y ser estables de cara a la próxima temporada", apunta.

Las azules reivindican la necesidad que tenía Pontevedra, referente en el balonmano, de un equipo femenino. Echan una vista atrás y ven las dificultades de las mujeres desde niñas en el deporte. "La diferencia siempre fue bastante notable. Las chicas siempre somos las segundas, da igual que tengamos que jugar en otro pabellón o cosas por el estilo. A nivel profesional también se nota mucho. Hay mujeres de primera que están cobrando 600 euros. El balonmano femenino es algo de lo que sabes que no vas a poder vivir nunca y siempre tienes que compaginarlo con estudios o trabajos. Siempre va a ser un hobbie, no puede ser otra cosa", reconocen. Calculan que entre entrenar, jugar, desplazamientos le dedicas al menos 15 horas a la semana por ello piden que apoyen al balonmano femenino "porque nos encontramos muchos peldaños que no tienen nada que ver con nosotras, sino por el hecho de ser mujeres y jugar al balonmano es más difícil todo".