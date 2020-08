Álvaro Bustos deja el Pontevedra y ficha por el Racing de Santander

La decisión, para bien o para mal, está al fin tomada. Era la máxima incógnita en cuanto a la plantilla del Pontevedra de cara a la próxima temporada y finalmente, en la tarde de ayer, Álvaro Bustos anunció su salida del club granate. Inmediatamente después el Racing de Santander hizo oficial su fichaje.

El de Gijón ya intentó irse del club en el mercado de invierno para jugar en la liga polaca. Finalmente el fichaje no salió adelante y el club granate y su afición lo volvió a recibir con los brazos abiertos. En un comunicado Bustos agradece a los granates todo su apoyo: "Desde el primer día que llegué al Pontevedra he sentido el cariño de la afición, el respeto de mis compañeros y la confianza del cuerpo técnico y directiva del Pontevedra CF, de tal forma que me he sentido en mi casa". El jugador habla de su salida y alienta: "Sé que os cuesta entender una decisión que me ha costado mucho tomar, y no voy a pedir a nadie que entienda los motivos que me han llevado a ello. Las circunstancias extraordinarias que vivimos y los larguísimos meses encerrado en casa y en soledad me han hecho entender que si lo profesional es importante, lo personal también lo es".

Por último se despide como "un pontevedrés de corazón que espera volver a encontrarnos en su camino". En las últimas semanas las negociaciones entre el club granate y el asturiano de 25 años han sido intensas, apostando por su continuidad después de una temporada y media y los 6 goles anotados en esta campaña. Finalmente no ha podido ser.