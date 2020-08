Jesús Ramos: "Con una inversión de este nivel como mínimo el objetivo es disputar la Pro"

El Pontevedra CF ultima su plantilla mientras prepara todo para poder comenzar los entrenamientos, a esperas de que la Federación de a conocer el inicio de la competición. El primer entrenador, Jesús Ramos, se muestra seguro sobre el proyecto que está formando el club y confía en hacer una buena temporada. El objetivo está claro, meterse en la Segunda Pro, pero con la filosofía de partido a partido. El técnico granate cuestiona el ascenso a Segunda y tiene claro que lo más importante será encadenar victorias para estar en la cabeza del grupo.

Hace unas semanas el Pontevedra CF anunciaba la renovación de Jesús Ramos como primer entrenador. Sobre sus hombros la pasada temporada cayó el peso de levantar el equipo en dos momentos cruciales. Primero tras la salida de Luismi y más tarde tras la de Carlos Pouso. Ahora se enfrenta a la categoría en una de las temporadas más complicadas con la implantación de la Segunda Pro en 2021.

- ¿Tienen fecha de inicio de los entrenamientos?

- Tenemos todo preparado para comenzar, pero estamos a la espera de lo que comunique la Federación sobre la reanudación de la competición y los protocolos. Parece que la Federación habló de comenzar el 26 y 27 de septiembre, pero también antes habló de comenzar el 18 de octubre. Así que no sabemos nada.

- Siempre ha sido el segundo entrenador o el suplente ¿Cómo se siente ahora?

- No es plato de buen gusto sustituir a nadie, más siendo personas con las que tienes muy buen trato, pero el fútbol a veces tiene estas circunstancias. Me tocó a mí, estaba contento en ese momento y ahora estoy muy contento de que hayan confiado en mí para el puesto.

- Suele hablar de creer en la victoria ¿Cómo consigue que los jugadores también crean?

- Debe ser que mis palabras calan. Está claro que cuando hay una mala dinámica y llega alguien nuevo tiene que cambiar ciertas cosas. A mí me gusta que la manera de jugar y mis ideas sean claras y ellos han cogido bien esa manera que tengo yo de entender el fútbol. A muchos del grupo lo conocía ya de muchos años y eso hace más fácil llegar a ellos.

- Se ha hecho un cambio radical y se van jugadores muy importantes. ¿Por qué este cambio?

-Esto pasa en casi todos los equipos. El año pasado no fue bueno. Hubo muchos altibajos. Cuando un club cambia dos veces de entrenador es porque algo no está funcionando bien. No quiere decir que sea solo culpa de los entrenadores, es un conjunto. Entonces se toman decisiones. Luego te pueden salir bien o no, pero haces esos cambios porque crees que puedes mejorar el equipo. Tienes que llegar a otros objetivos y necesitas otro perfil de jugadores. No significa que estos no te valgan, es que tu idea a lo mejor va de otra manera. Cuando compitamos veremos si nos hemos equivocado.

- ¿Qué objetivo se marca el Pontevedra para esta temporada?

- El primer objetivo es formar un buen equipo y que nuestra afición se sienta orgullosa pudiendo ganar el primer partido. Luego el segundo y tercero. Está claro que si haces una inversión de jugadores de este nivel como mínimo el objetivo es disputar la liga Pro. Porque al final con este cambio que va a haber sino te caes a la cuarta categoría, eso sin hablar de descender. Hay que formar un buen equipo y soñar, porque la ilusión es fundamental.

Lo de ascender a Segunda es complicado. Hemos visto en el play off que equipos como el Baleares que lleva dos años quedando primeros no han sido capaces de ascender y luego equipos como el Sabadell, que el año pasado casi queda en descenso sí ha sido capaz. El fútbol es bastante caprichoso.

- Va a haber más competitividad que nunca por la Segunda Pro, no hay tiempo para altibajos...

- Esperamos que la Federación comunique algo. Parece que la primera fase van a ser 18 jornadas, encadenar victorias rápido y poder meterte en la cabeza es importante, porque luego lo vas a arrastrar.