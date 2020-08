Charles vuelve para quedarse en casa

Era un sueño granate y un deseo del propio jugador. Ayer el Pontevedra CF presentaba a Charles Dias como jugador del club y el brasileño volvía a casa después de diez años. Se despide así de la Primera División para jugar en Segunda B "ilusionado como un chaval" y con "ganas de empezar". Viene para quedarse, y es que una de las cuestiones que le hicieron decidirse por volver al club, a sus 36 años, fue la opción que la entidad granate le ofrece de quedarse en el staff técnico cuando deje de ser jugador.

Todo se comenzó a fraguar en abril, en pleno confinamiento. Fue entonces cuando la presidenta del club, Lupe Murillo, llamó al jugador para felicitarle el cumpleaños, como hace siempre. "De repente surgió. Le dije quiero volver a casa, no sé si será ahora o dentro de un año o dos. Fueron pasando los meses, no me quedé en el Eibar y las cosas me iban trayendo aquí y llegó un momento que tenía que decidir. Fue tan rápido que nadie se lo esperaba", contó el jugador sobre el césped de Pasarón. Y es que ambos habían fantaseado con esta vuelta desde hace tiempo.

En este sentido, Lupe valora la firmeza de Charles. "Ha tenido muchas ofertas desde entonces hasta que firmamos. Cada día una y de clubes con los que el Pontevedra no puede competir. Pero tuvo claro que quería acabar en el Pontevedra, y nosotros le hemos dado esa opción de tener un proyecto estable aquí. El dijo que vendría cuando todavía pudiera meter goles. Viene a jugar al Pontevedra porque es un club al que quiere y quiere ayudar. Ha pesado más su corazón que otras cuestiones económicas. Y esto es muy de valorar. Es una persona de palabra y esto vale mucho en el mundo del fútbol actual", declaró la presidenta.

"Si fuese por dinero no estaría aquí. Sé que no es un contrato como el que tenía, pero ojalá el Pontevedra me pueda pagar con alegría a mi mujer, mis hijos y a nuestra afición", admitió el jugador.

Sobre el contrato Lupe reconoció que "es un esfuerzo económicamente como todos los que hacemos cada año. Es un año muy complicado y esto fue una apuesta sin pensarlo mucho porque era Charles. No sabemos qué va a pasar, si vamos a tener público o socios. Pero yo creo que hay que pensar en grande y era una oportunidad para el Pontevedra y no lo pensé mucho más". Aún así recordó la sostenibilidad económica que la define como presidenta y reafirmó que esta no es una cuestión por la que preocuparse.

"No es habitual que un jugador así venga a jugar a Segunda B. pero eso significa que el Pontevedra tiene un buen proyecto, que somos un club serio y respetado y que hay personas, como Charles, que todavía tiene valores, principios y sentimientos. Personas que en el fútbol tienen una trayectoria solvente económicamente y en un momento de su vida ponen por encima ayudar a un club para devolverle todo lo que le dio. Es un tema de valores y Charles es una persona de valores", sentenció. La presidenta se deshizo en halagos al jugador e incluso se emocionó recordando un abrazo entre lágrimas en el descenso. Charles reconoció que en la esfera futbolística ha sorprendido mucho su regreso. "Yo vuelvo al club que me abrió las puertas. La gente me llamaba y me decía pero cómo vas a ir ahí. Lo importante es que estoy aquí y no hay que darle más vueltas. Quiero mirar de aquí hacia adelante y no hacia atrás. Lo que pueda pasar ahora depende de mí, de mis compañeros y de nuestra gente. Ojalá podamos hacer una muy buena temporada, que es lo más importante. Ya no quiero hablar de si fuese a otro sitio", sentenció.

Empieza con su vuelta, tras jugar en el Celta, Málaga y Eibar, una nueva etapa en el Pontevedra, la más ilusionante, que promete muchas alegrías y un proyecto que emociona a la afición.