José Rivera abandona el Pontevedra CF por el Coruxo

José Rivera abandona la disciplina granate por la verde. El delantero busca más protagonismo en el once del Coruxo, equipo en el que militará la próxima temporada. El joven sub-23 se convierte así en la tercera salida del Pontevedra CF tras las de Jaouad y Brian Jaén, anunciadas por los propios jugadores en sus redes sociales. Idéntica ha sido la despedida del punta natural de Vilagarcía, a través de Twitter, donde se despedía de sus compañeros de Pasarón y agradecía esta nueva oportunidad bajo las órdenes de Míchel Alonso.





Gracias @PontevedraCFSAD por estos tres años, he vivido momentos que no olvidaré nunca y me llevo grandes amigos de aquí. Os deseo la mejor de las suertes! pic.twitter.com/iZYDitIXGL