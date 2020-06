El Cisne no pagará por jugar en Asobal

La Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano se reunió ayer para decidir el modelo de competición de la liga Asobal y todo son buenas noticias para el Cisne en su primer año en la categoría. Por un lado, se confirma lo que ya se adelantó el pasado viernes, que la liga se jugará en 34 jornadas con doble vuelta en la que competirán todos los equipos entre sí; una medida que se aprobó sin votos en contra. Por otro, el gran alivio del club pontevedrés y la sorpresa de la asamblea, se aprobó suprimir la obligatoriedad de formar parte de la asociación Asobal para poder competir en la categoría. El Cisne estimaba esta cuantía del canon entre los 50.000 y 60.000 euros, una parte importante para el presupuesto del club, aunque esta cantidad se abonaba de vuelta al dejar la categoría. Este punto fue el más polémico y se aprobó con 62 votos a favor, 9 en contra y 7 abstenciones.

"Estamos muy contentos porque tienes la opción de poder ser de la asociación o no. Ahora habrá que valorar los derechos por televisión y la rentabilidad que sacan y ver si nos interesa o no. Pero así no tienes que pagar directamente el canon", explica el presidente del club, Santi Picallo.

Sobre la competición con 34 jornadas Picallo explica que el club tenía sentimientos encontrados. "Por un lado valoramos el esfuerzo de los jugadores y daba pena no jugar contra el Barcelona después de conseguir estar en Asobal, porque por grupo no nos tocaba. No tener esa experiencia apenaba, además de no traer tantos equipos a Pontevedra", explica.

Sin embargo ese formato puede ser también un esfuerzo económico para los clubes: "Por otro lado eran menos jornadas y más o menos podíamos ahorrarnos un mes de competición que son arbitrajes, desplazamientos... Entonces sinceramente por el esfuerzo de los chicos y todo lo que han conseguido nos compensa más esta opción", explica.

En este sentido señala que si se trabajan bien las cosas y llevan a mucha gente al Pabellón puede compensar económicamente. En este sentido, cabe recordar que el club presentará en unas semanas la campaña de socios y espera tener una gran respuesta por parte de los pontevedreses.

División de Honor Plata

La Asamblea de la RFEB también ha definido como será la temporada para la categoría de plata. Tal y como la Federación planteaba, se ha decidido con 75 votos a favor y tres en contra dividir la categoría en dos grupos de diez equipos cada uno. De este modo el Teucro Condes Albarei competirá en el grupo A, formado por Novás, Lalín, Bordils, Barça B, Sarriá, Adrianenc, Torrelavega, Burgos e Ibiza. Con ellos la mayoría de los desplazamientos serán entre Galicia y Cataluña y tendrá grandes rivales por delante.

Además Pontevedra salió piropeada de la Asamblea, y es que en la misma reunión el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, quiso felicitar la organización del Mundial Junior de balonmano, celebrado entre Pontevedra y Vigo.

Blázquez señaló que fue "uno de los hitos para el balonmano español en este año" y alabó el éxito a nivel organizativo y mediático que tuvo la cita mundial.