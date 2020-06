El Galaico empieza a entrenar en el Pontillón

Después de tres meses, el Club Natación Galaico ha reiniciado los entrenamientos en sus diferentes categorías, excepto promesas. El Pontillón do Castro será el lugar en el que se desarrollen los entrenamientos durante los próximos meses, con actividades en seco y natación de aguas abiertas, hasta que se reabra la Piscina Rías do Sur y se pueda ir recobrando la normalidad. Los entrenamientos se llevan a cabo siguiendo las medidas de prevención en grupos de menos de 20 personas, con distancia y sin compartir material. Aunque la vuelta de la competición no tiene fecha, aventuran la posibilidad de competir en aguas abiertas en septiembre.