Cargados de ilusión y con la máxima seguridad

Con ilusión y con mucha cautela. Así comenzaron los entrenamientos el pasado lunes en Mace Sport. En sus instalaciones el club dispone de alfombrillas desinfectantes en cada puerta, varios termómetros para tomar la temperatura, desinfectantes, guantes para quienes quieran usarlos, especialmente en la sala de pesas y geles, muy importantes para las artes marciales que se estrenan descalzado.

Pero el club no se ha quedado ahí y también ha hecho unos vestuarios exteriores al aire libre para que así los deportistas no tengan que ir cambiados de casa: "Habilitamos una zona con tapiz y bancos, así se cambian fuera, no traen la ropa de casa, y además se desinfectan al entrar", explica Miguel Cortegoso, director del club.

Pese a todas las medidas tomadas, reconoce que hay gente algo reticente aún a volver a los espacios cerrados. Por el momento funcionan con un cuarto del aforo y su sala, de más de 100 metros, acoge ahora a un máximo de 18 personas.

"Estoy muy ilusionado de retomar todo después de tanto tiempo, aunque sí que esperábamos que viniera más gente. Aún así los que vienen están muy contentos con todas las medidas que estamos tomando", señala Cortegoso.

Cabe recordad la doble dificultad que requiere retomar en deporte de contacto en el que los deportistas no se pueden tocar. "Es una limitación y no estábamos acostumbrados, los chicos demandan los entrenamientos de antes, estamos adaptándonos y esperamos poder retomarlos cuanto antes", explica el entrenador.

Aún así y de cara a la vuelta de la competición, Cortegoso señala que aunque hubiera contacto "hay que tener en cuenta que en este deporte se usa mucha protección. Llevamos cascos con máscara, guantes, protecciones de pies, en realidad son como buzos y nunca te tocas".

La Federación Española de Taekwondo ha anunciado ya la celebración del Open de España entre octubre y noviembre, así como el Campeonato de España de hapkido y el campeonato de España por clubes para diciembre. Con esa esperanza en Mace Sport ya han comenzado a entrenado con con los cascos totalmente cerrados y tienen mucha ilusión por seguir entrenando.