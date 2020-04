El Teucro pide ya una decisión a la Federación

El estado de alarma se alarga hasta el 26 de abril y las Federaciones tendrán que tomar una decisión que aclare qué ocurre con las competiciones. En el caso del balonmano los equipos competirían de nuevo el 18 de abril, pero esta situación hace aún más urgente que se tome una decisión ya. Así lo expresa el técnico teucrista Luis Montes: "Creo que necesitamos que nos den una respuesta cuanto antes. Sin duda viendo como está evolucionado todo y que no sabemos cuánto va a durar el estado de alarma, creo que va a estar muy complicado que en esta temporada se vuelva a jugar". "Es evidente que la decisión que tengan que tomar es complicadísima", asume Montes. El entrenador echa en falta que la Federación consulte a los equipos en esta difícil situación. "Me encantaría que la Federación busque un consenso entre los clubes, algo que hasta ahora no se está produciendo, no se nos está escuchando. Me gustaría una decisión consensuada, sabiendo que va a ser injusta para alguien. Si no se juega y se anula, para quienes están en puestos de ascenso, será injusto, si se deja como está también lo será para quienes tenían opciones de salvación o ascenso. Es realmente difícil", concluye.

El Teucro se en cuanta en el cuarto puesto por abajo en la clasificación, con 21 puntos, en promoción de descenso, por lo que se salvaría del descenso, si lo hubiera. "Nos salvaríamos salvo que se mantuvieran las promociones, pero veo un poco improbable que se mantengan ahora mismo", acuña Montes.

Una temporada atípica

Pase lo que pase desde luego esta no ha sido la mejor temporada para el Teucro. "Deportivamente hemos tenido un bache muy grande, sobre todo a principios de año y nos ha condicionado muchísimo, pero es cierto que en las últimas semanas he estado viendo al equipo muy metido", se alivia Montes.

"Empezamos bien la temporada y sobre la jornada sexta estábamos líderes hasta el derbi contra el Cisne. A partir de ahí no conseguimos encontrar la regularidad en ningún momento y pasamos un bache muy grande en enero con jugadores que habíamos perdido y llegamos a estar en el descenso,", resume. Sin embargo los últimos partidos le dan la esperanza al entrenador. "Veo que en las últimas semanas el equipo estaba reaccionando y si no llegan a pasar las circunstancias de Zamora -donde el club reclamó la repetición del final por un problema arbitral pues habríamos ganado. Empatamos en Sarriá en una pista dificilísima y ganamos con mucha solvencia a Palma, creo que el equipo estaba en clara línea ascendente, pero estaba siendo una temporada muy irregular, sin acabar de encontrar la línea de juego que nos gustaría.", asume Montes

Temporada 20/21

Sobre la posibilidad de mantener la apuesta de la plantilla para la próxima temporada Montes no quiere adelantar acontecimientos. "Ahora mismo es muy complicado valorar cualquier cosa. La decisión que se tome en cuanto a las competiciones también tiene una carga importante en el futuro económico del club y nos va a condicionar una barbaridad a la hora de tomar decisiones y de ver cómo afrontamos económicamente el final de temporada e inicio de la temporada que viene", explica. Además Montes recuerda que el club está en un proceso de cambio, ya que la junta gestora actual es temporal y se van a producir unas elecciones cuando todo se normalice, "todo eso va a condicionar y aún es pronto para hablar o planificar la próxima temporada", sentencia.