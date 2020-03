En forma hasta que se dicte el final

El futuro de las ligas está aún por decidir y en este marco de incertidumbre los clubes hacen todo lo posible para mantenerse fuertes y preparados para todos los escenarios posibles. Es el caso del Arxil que manda constantemente entrenamientos a sus jugadoras para que sigan en forma. "De momento están entrenando lo que pueden, porque las condiciones son distintas entre unas y otras", comenta Maite Méndez, entrenadora del equipo.

Comenta que tanto el primer equipo como el Mafari están entrenando constantemente. En cuando a la base desde el club se la mandan unos pequeños retos mentales y físicos "para intentar tenerlas un poco conectadas, pero la verdad es que están un poco asfixiadas con las tareas de clase, especialmente las que estudian Bachiller. No queremos saturarlas demasiado porque somos conscientes de que tienen un nivel de ansiedad alto en cuanto a trabajo de clase y apoyo familiar", sentencia Méndez que mira por delante 15 días más de circuitos y entrenamientos.

La mayoría de la plantilla está en Pontevedra, mientras las internacionales volvieron a casa hace semanas. "Manifestaron su intención de querer ir a casa y ajustamos todo para que así fuera, algunas están entrenando e intentamos seguir manteniendo el contacto", comenta la entrenadora.

Mientras tanto, y como todos los clubes, el Arxil siegue pendiente del futuro de la liga y la decisión de la Federación. "En realidad nosotros seríamos partidarios de que guardaran descansos para arrancar más tarde,", acuña Maite. "Para nosotros es muy complicado reanudar la competición a partir del 11 de abril porque los contratos de las profesionales están finalizados. Además no se podrían alargar los contratos porque hasta esa fecha seguimos confinados y no sabemos si se va a alargar, por otro lado las fronteras están cerradas y es muy difícil plantear continuar la liga. La decisión debe ser escalonada y esperamos a ver qué dice la Federación, pero en las categorías sénior hay que tomar una determinación", acuña la técnica.

Hace unas semanas el club, junto a otros 23 equipos pedía a la Federación que la Liga Femenina 2 se diera por finalizada en la jornada 21, la última jugada, y que una comisión delegada decidiera los ascensos y descensos, o incluso que no los hubiera. "Nuestra idea es clara, esto se tiene que acabar aquí, pero consideramos que al menos ascensos tiene que haber porque no podemos dejar una temporada en blanco como si no hubiera existido. Tenemos claro que jugar un play off dentro de un mes y medio o dos no tiene sentido ninguno porque para eso habría que preparar a las jugadoras, es incluso peligroso porque llevarían más de un mes paradas y debería haber un trabajo de adaptación e intensidad", sentencia Méndez.

ERTE

Por último aclara que desde el club no se ha planteado la posibilidad de realizar un ERTE, ya que los contratos profesionales son por temporadas y finalizan es apenas diez días.