Fallece Evaristo Estévez, socio nº1 del Pontevedra CF

El Pontevedra CF quedó ayer un poco huérfano tras el fallecimiento de su socio número uno, Evaristo Estévez Rodríguez, "Piruco". Tenía 84 años, 74 de los cuales fueron como socio del club granate. Un pontevedresista de corazón que estuvo muy vinculado al club desde que fuera jugador del mismo y que vivió y siempre recordaba con alegría el ascenso a Primera División del equipo del Lérez, hace ya 57 años.

Estévez jugó en el club granate desde los 14 años siendo juvenil, cuando Ángel Agrasar era presidente, y llegó a debutar en Tercera División como portero luciendo en su camiseta "Estévez". Recordaba hace unos años a FARO cómo su padre le había hecho socio del club mucho antes de que jugara en él, con unos diez años. Como jugador dicen quienes lo vieron jugar que ea un portero impulsivo, y él mismo admitía como anécdota un partido en el que llegó a salir detrás de un delantero, sin llegar a alcanzarlo.

"Después del Pontevedra me fui al Atlético Pontevedrés, seguía como socio, pero no podía ver todos los partidos del Pontevedra como me gustaría. Pero siempre seguí pagando. Aunque hubiese años en los que apenas pudiese ir, siempre seguí siendo aficionado", comentaba entonces el aficionado de fondo norte sobre aquel fútbol en el que "había menos contacto entre los jugadores, menos choque".

Socio 4 del Teucro

"Piruco" se hizo socio al inicio de la campaña de 1946-1947, hace ya 74 años y presumía también de ser el socio número 4 del Teucro: "Lo cierto es que soy más futbolero que balonmanístico", reconocía, sin embargo le gustaba ser socio y ayudar así a ambas entidades de la ciudad.

Estévez tenía un fuerte vínculo con el equipo teucrista, del que también fue jugador, siendo padre del expresidente Estévez Vila y abuelo de varios jugadores de la base. Ambos clubes expresaron ayer su dolor a través de las redes sociales. El Pontevedra CF mandaba "un beso al cielo", mientras el Teucro lamentaba la pérdida de una persona muy vinculada al club mandando un fuerte abrazo a familiares y amigos de Estévez Rodríguez. Su entierro está previsto para el día de hoy y será, debido al estado de alerta, para los familiares más íntimos.