El CB Arxil pide la suspensión de la Liga Femenina 2

Tras la suspensión de una nueva jornada en la Liga Femenina 2 por la crisis del coronavirus, los clubes se han unido para pedir a la Federación Española la finalización de la competición.

Un total de 24 equipos de los 28 que componen la categoría, entre los que están el CB Arxil y otros dos gallegos más, el Cortegada de Vilagarcía y el Baxi Ferrol, han remitido un escrito a la Federación para que la Liga Femenina 2 se dé por finalizada en la jornada 21, cuando fue paralizada, y que sea la comisión delegada quien decida ascensos, descensos o que todo quede como está. Así, solicitan que no se disputen las cinco jornadas que quedaría de competición regular ni los play off por el temor a que la situación se prolongue demasiado en el tiempo.

Según apunta el directivo del Arxil Lino Vázquez, estas tres jornadas que se han suspendido por ahora no serán las únicas, "ya que la Unión Europea ha cerrado las fronteras durante el próximo mes, por lo que las jugadoras que ahora están en su casa no podrían entrar en España y, por tanto, la liga no podría empezar". Además, apunta que "la ACB ha suspendido hasta el 24 de abril. No sería lógico que, si todo se arreglara antes, la Liga Femenina 2, la LEB Oro, Plata o EBA comenzara en tres semanas".