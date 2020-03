El Teucro: de las paperas al coronavirus

El preparador físico del equipo, Adrián Méndez, planifica unas dinámicas de ejercicios para que la plantilla de Luis Montes pueda trabajar desde casa mientras dure la cuarentena por el Covid-19.

Hay algo peor que tener que adaptarse a una cuarentena: tener que adaptarse a dos. Siete de los 16 jugadores de la plantilla del Teucro ya saben lo que es trabajar aislados, aunque no bajo unas medidas tan estrictas como las actuales a causa de la crisis sanitaria por el Covid-19. No hay que remontarse a mucho tiempo atrás, sino que ha sido esta misma temporada cuando Fran Bujalance, Cristian Remeseiro, Samu Pereiro, Roi Sierra, Diego Prada, Edu Salazar y Raúl Nogueira sufrieron un brote de paperas que los obligó a entrenar alejados del grupo por el riesgo de contagio.

Lo que es una situación casi única para la sociedad española, para el Teucro es algo similar a lo que vivió entre finales del mes de agosto de 2019 y mediados de octubre. La mejor lectura que les dejó esa experiencia es que estas crisis se superan. Así lo hicieron los azules, que vencieron a la enfermedad y, aunque hubo alguna alarma con otros posibles casos, como sucedió con los serbios Bojicic y Dzokic, las pruebas no fueron positivas, con lo que contuvieron el contagio.

El preparador físico del club, Adrián Méndez, explica que el sistema de trabajo de aquellos meses con los jugadores afectados era similar al actual. "Estaban en cuarentena y les mandábamos el trabajo para hacer en casa, aunque entonces podían ir al gimnasio en horas que no estaban ocupadas y después desinfectábamos todo; ahora eso no se puede hacer", comenta el técnico, que está mandando a la plantilla las rutinas a través internet y le enlaza vídeos con tutoriales que crea él mismo o que están en Youtube para que lo puedan hacer en casa.

En este sentido, Adrián trata de adaptar el trabajo al material que tienen en casa. Todos los jugadores comparten piso, entonces los que no tienen elementos, hacen trabajo de contrarresistencias con el peso del compañero. Los ejercicios van desde abdominales, planchas, burpees y lumbares hasta desequilibrios y llevar a caballito al compañero a lo largo de diez metros.

Adrián Méndez, que además de ser preparador físico en el Teucro también es profesor en el instituto María Soliño, está acostumbrado a trabajar con E-Dixgal, un entorno virtual creado por la Xunta para compartir contenido digital. Así, también envía tablas de ejercicios para sus alumnos y para los chicos de la cantera teucrista, para que puedan hacer ejercicio en familia y también ejercicios específicos para cada uno.

En este sentido, reconoce que el equipo necesitará un tiempo para volver a su nivel tras la cuarentena. "En casa podemos hacer algunas cosas, pero este es un deporte de equipo, el trabajo en grupo es importante y también el trabajo con balón para no perder velocidad. Una cosa es el trabajo físico y otra es el técnico-táctico y volver al modelo de juego, aunque también dependa todo de la condición física", finaliza.