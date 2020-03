"No sabemos contra quién vamos a jugar"

En el aspecto deportivo, la incertidumbre es total. La única realidad es que el Pontevedra es actualmente noveno con 38 puntos, a siete de la fase de ascenso, cuatro por encima del play off por la permanencia y cinco por encima del descenso.

- ¿En su cabeza está conseguir los 45 puntos para la permanencia?

- Ahora mismo no porque no sé contra quién vamos a jugar. Cuando toque, pensaremos solo en ese partido, en ganar y en competir, sea en casa o fuera. No hemos conseguido nada.

- Si finalmente se reanuda la liga, va a estar todo muy caro, ¿no?

- Sí, está todo muy ajustado, me recuerda a la liga de hace dos años y de hace seis, creo, que estaba todo muy apretado por la cuarta plaza y por el descenso. Este grupo está muy igualado, cualquier equipo puede ganar o perder, el Atlético de Madrid B estaba perdiendo, el Baleares también lleva dos derrotas seguidas, los equipos de abajo, como el Getafe B y el Celta B, están en una racha buenísima, el San Sebastián de los Reyes va a jugar a Vigo siendo último y el Celta B sufre? Es una liga muy complicada en este aspecto esta temporada.