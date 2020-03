"Los deportistas amateur deben tener prudencia"

El teniente de alcalde y concejal de Deportes de Pontevedra hace un llamamiento a la calma por la crisis sanitaria del coronavirus, pero también insiste en la importancia de extremar las medidas de seguridad e higiene y en tener mucha prudencia para colaborar en la contención del virus. Tino Fernández agradece la colaboración de los clubes pontevedreses ante la suspensión de sus competiciones y entrenamientos.

La Concejalía de Deportes le remitió a los clubes deportivos de Pontevedra esta semana la resolución provisional del procedimiento para adjudicarles las subvenciones anuales correspondientes a 2018, que suman una cuantía global de 300.000 euros.

- ¿Lo de agilizar esta subvención ha sido por la crisis sanitaria o ya lo tenían previsto?

- Coincidió así. Nosotros tenemos una deuda pendiente con los clubes que venimos arrastrando desde el año 2016, cuando empezó a haber dificultades para el pago de las subvenciones, y la idea es ir poniéndonos al día, para lo que tenemos que sacar dos subvenciones al año. Esta la hemos sacado ahora, que empezarán a cobrarla si todo funciona razonablemente bien, a principios de abril e inmediatamente después sacaremos la segunda subvención, que empezarán a cobrarla en octubre. Hemos adquirido una aplicación informática que nos va a permitir agilizar el proceso de recogida de datos con la idea de que podamos avanzar más rápido, porque una subvención como esta es difícil de tramitar en menos de seis meses.

- ¿Se plantean más ayudas por el coronavirus?

- De momento no. Según vaya discurriendo todo, veremos. Por ejemplo, algún deportista individual lo puede necesitar porque hay casos de gente que ha comprado billetes para ir a torneos internacionales y que se han aplazado, son competiciones que se tendrían que celebrar antes de los Juegos Olímpicos, así que veremos la posibilidad de establecer ayudas puntuales si fuese necesario.

- Pontevedra es una ciudad en la que se practica mucho deporte amateur, ¿qué le recomendaría a la población en este sentido?

- Fundamentalmente, que tengan mucha prudencia y mucho sentido común. Hay gente que por enfermedad tiene que hacer mucho deporte, pienso por ejemplo en los diabéticos, y es interesante que sigan caminando y haciendo ejercicio, pero que lo hagan con mucha prudencia, que busquen espacios abiertos y en los que no haya mucha gente, que guarden una distancia de seguridad, que salgan a hacer deporte y al acabar vuelvan directamente a sus casas? Si en unos días no se puede hacer deporte, que no se haga, que no va a pasar nada. En los próximos días sobre todo hay que ser muy prudentes y respetar las normas que nos llegan desde la Xunta y desde el Estado.