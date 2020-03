Tino Fernández: "Los clubes se juegan mucho y esto les supone una alteración importante"

El deporte pontevedrés se ha blindado contra el Covid-19. Instalaciones municipales cerradas, competiciones suspendidas y entrenamientos cancelados en todos los equipos de la comarca del Lérez, una situación única en la historia reciente que analiza el concejal de Deportes y teniente de alcalde, Tino Fernández.

- ¿Recuerda alguna situación parecida a la actual?

- No recuerdo nada parecido a esto, que es una situación de auténtica alerta y emergencia y que lo trastoca todo. No tiene nada que ver con otras suspensiones anteriores como por ejemplo por temporales, que eran algo puntual. Creo que se va a prolongar en el tiempo, todavía no ha llegado lo peor y es una situación complicada y preocupante.

- ¿Cómo valora la situación en el Concello de Pontevedra?

- De momento la cosa va más tranquila porque el número de positivos es muy bajo. También es cierto que no podemos bajar las defensas porque lo peor está por llegar, todas las previsiones nos indican que los próximos 15 días van a ser muy complicados. De momento está todo más o menos controlado, con lo que respecta al Concello, se están tomando medidas prudentes pero muy serias y vamos a ver cómo va evolucionando la cosa. Pedir que la población sea consciente de que esto es un problema, que los niños no se van para casa para estar de vacaciones, sino que es algo muy serio y hay que ser conscientes de que la mejor opción es quedarse en casa.

- ¿No cree que se vaya a solucionar en dos semanas?

- Yo creo que no se va a solucionar en 15 días por las predicciones que está haciendo la gente que sabe, que alarga esto bastante en el tiempo. En China y Corea del Sur estuvo entre las 12 y 14 semanas. Yo creo que vamos a pasar un pico en los próximos 15-18 días y a partir de ahí probablemente se estabilice y a finales del mes de abril probablemente veremos que esto desciende, pero nos queda un trecho importante por recorrer.

- Los clubes han mostrado una gran predisposición a colaborar, ¿no?

- Totalmente. Ha sido una reacción tremendamente positiva a las medidas que hemos tomado. La práctica totalidad de clubes ni siquiera ha necesitado que se tomasen medidas drásticas por nuestra parte, porque a través de nuestras recomendaciones fueron ellos mismos los que procedieron a la suspensión de los entrenamientos y a la concienciación de los chicos y chicas y de sus familias. Yo les estoy profundamente agradecido porque nos han facilitado mucho las cosas.

- ¿Han podido reunirse con ellos o hablar por videoconferencia?

- No hemos tenido ninguna reunión conjunta, pero sí he hablado con bastantes responsables de clubes y, sobre todo los que tienen competiciones, están bastante preocupados, porque esto va a trastocar mucho las cosas y, probablemente, va a condensar un final de temporada en muy pocas jornadas; hay algunos clubes que se están jugando mucho en este momento y esto les supone una alteración importante. Pero son conscientes de que no queda otra y que estas medidas, visto lo que hay por el mundo adelante, son más que necesarias y las aceptan, pero sí que es cierto que hay preocupación por el futuro.

- ¿Saben algo de cómo se van a reanudar las competiciones?

- Están muy pendientes de las federaciones. Si la suspensión es de dos semanas, no parece complicado reubicar esas jornadas, pero si se prolonga en el tiempo sí será difícil; competiciones en las que después de la liga regular hay que jugar una fase de ascenso, por ejemplo, se pueden meter en el verano. Habrá que estudiar la situación a medida que vaya avanzando.

- ¿Qué mensaje le manda a la población?

- Que hay que tomárselo con la importancia y con la seriedad que requiere, pero de esto se sale. Los países que lo han pasado antes que nosotros han salido adelante, en China y Corea ya están bajando los casos, en un plazo de entre 12 y 14 semanas debería estar controlado. No hay que desesperarse, ni agobiarse, ni ir a los supermercados como si esto fuese el Apocalipsis porque no lo es, hay que tener la calma suficiente y la responsabilidad para quedarse en casa, mantener un nivel de prudencia importante, pero esta situación es temporal, va a pasar y todo va a volver a la normalidad, a como era antes.