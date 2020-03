Los entrenamientos del primer equipo, a puerta cerrada, y en la base, suspendidos

El Pontevedra CF ha comunicado las primeras medidas que van a tomar como prevención por la pandemia del Covid-19. El club ha decidido suspender los entrenamientos de los equipos de su cantera al menos durante las dos próximas semanas, coincidiendo con el parón en sus respectivas competiciones. En cuanto al primer equipo, se mantienen las sesiones pero serán a puerta cerrada y en los campos de Pasarón y Campañó.

Los futbolistas y técnicos del Pontevedra harán las declaraciones a los medios de comunicación vía telefónica y también se restringe la entrada de fotógrafos y televisiones a los entrenamientos, a los que podrán acceder un máximo de diez minutos y previa autorización de la entidad.

El Pontevedra cumplirá con las recomendaciones y las medidas que les hagan llegar desde los organismos competentes, en materia sanitaria y deportiva, y de las que irán informando según se vayan produciendo.

En cuanto al primer equipo, los entrenamientos continuarán a puerta cerrada y extremando las medidas de seguridad. Así lo anunció el club y lo explicó también Churre, que reconoció que la situación actual para la plantilla que dirige Jesús Ramos es como una "minipretemporada" en la que aprovecharán para trabajar algunos aspectos en los que no habían podido pararse demasiado hasta ahora y, quizá más importante, servirá para recuperar a algunos futbolistas tocados, como es el caso de Nacho López, Campillo y Santi Figueroa.

"Estamos metiendo un poquito más de carga porque son 15 días sin competición y que el domingo no tienes que estar con los músculos preparados para competir, entonces puedes cargar más durante la semana", comentó al respecto el central marinense, que explicó que "estos 15 días nos van a venir bien para corregir muchas cosas. Jesús entró hace tres semanas de entrenador y, quieras o no, hemos trabajado para competir contra rivales determinados, ahora que no hay rival podremos trabajar otros aspectos y mejorar otras cosas que en una semana normal no podríamos".

El Pontevedra entrenará hoy en Pasarón a puerta cerrada y todavía no ha confirmado cuál será el escenario de la sesión de mañana.