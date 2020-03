Entrenamientos adaptados por el parón

Uno de los equipos que ha suspendido sus entrenamientos mientras dure el parón en la competición es el Cisne Colegio Los Sauces, que también ha sido uno de los que más expuestos ha estado al Covid-19, pues hace 15 días se enfrentó al Trops Málaga, donde ya hay cuatro positivos por el coronavirus. En la plantilla pontevedresa no ha habido síntomas de la enfermedad, pero se ha decidido extremar las medidas de prevención.

Esto no quiere decir que los jugadores no vayan a entrenar, pues el preparador físico del club, Alberto, del Centro Move, les ha programado una serie de ejercicios para hacer en casa para no perder la forma física y para que ninguno se lesione el día que vuelvan al trabajo de grupo.

El resto de equipos de la comarca que ha decidido suspender las sesiones conjuntas se plantea hacer estas programaciones de trabajo en casa si se prolongase el parón en la competición.