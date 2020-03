Churre comparte sus éxitos

Churre recibió ayer el premio al Jugador Estrella Galicia del mes de febrero, el cuarto consecutivo que logra esta temporada, en la que está siendo, con diferencia, el futbolista granate más reconocido. Este galardón lo elige la afición del Pontevedra votando a través de redes sociales, lo que demuestra, además, que el central marinense es uno de los hombres más queridos por el público de Pasarón. El defensa, con humildad, quiso compartir el momento con sus compañeros del equipo, demostrando que en el deporte colectivo lo importante es el grupo y no las individualidades, aunque se mostró "agradecido por poder recoger estos premios, pero creo que gran parte de culpa la tiene el resto del equipo, por eso quise que vinieran a recogerlo conmigo. Este premio también es de ellos, solo es imposible conseguir nada".

El central marinense reconoció que en la plantilla, tras la suspensión de las dos próximas jornadas de liga por la pandemia del Covid-19, están "un poco preocupados, como todo el mundo, pero ahora se va a parar la competición por lo menos 15 días, que en mi opinión es lo mejor para todo el mundo porque lo principal es la salud y tal y como está ahora el tema creo que jugar a puerta cerrada no tendría mucho sentido. Creo que el vestuario está de acuerdo con esto".

Churre destacó que están "adoptando las medidas sanitarias que nos recomienden" mientras esperan "a que esto pase lo antes posible" y explicó que en el Pontevedra "vamos a entrenar igual, como si fuera una semana de competición, porque en teoría dentro de 15 días tenemos que volver a competir. No estamos compitiendo por una razón grave y no se puede tomar como unas vacaciones". Así, el defensa comentó que el domingo descansarán y la semana que viene la afrontan como otra cualquiera, "con normalidad".

Pero eso sí, los futbolistas extreman las medidas de seguridad e higiene para evitar la propagación del virus no solo entre ellos mismos, sino también en sus círculos familiares y de amistades. Acciones como "no compartir las botellas de agua, que cada uno tenga la suya, o evitar lo que esté en nuestra mano, nos han señalado pequeños detalles, y después lo que aconsejan a todo el mundo: no salir demasiado, no estar en sitios en los que haya mucha gente, etc".

A nivel puramente deportivo, Churre comentó que este parón puede perjudicar al Pontevedra si corta la progresión de las últimas jornadas en las que encadenó tres partidos sin perder. "Estábamos en una dinámica positiva y en el fútbol eso es muy importante, nos metimos en una negativa de la que no conseguíamos salir y ahora estábamos en una positiva y nos venía bien jugar, pero con todo lo que está pasando no era bueno para nadie", explicó.

El central también se refirió a la vuelta a la competición porque todavía no saben en qué condiciones se hará. "Los clubes han pedido alargar un poco más la liga, que en vez de que acabe en mayo, que sea en junio o la fecha que haya que poner, y que la temporada siguiente que se empiece un poquito más tarde, pero no sabemos más. Conforme pasen los días se irán sabiendo más cosas".