Satisfechos por la suspensión de la liga

La Federación Española de Fútbol, tras haber apostado por la disputa de partidos a puerta cerrada como medida de prevención contra el coronavirus, cambió finalmente la restricción, optando por suspender las dos próximas semanas las competiciones que están bajo su potestad. Entre ellas, la Segunda División B, por lo que el Pontevedra no disputará el derbi contra el Celta B previsto para este domingo en Pasarón ni viajará a Melilla el próximo 21 de marzo, a la espera de ver cómo se resuelve esta situación y de cómo y cuándo se recuperarán estos encuentros aplazados.

La presidenta de la entidad granate, Lupe Murillo, valoró positivamente la medida, ya que considera que "iguala a todos los equipos" al suspenderse todos los partidos y no solo algunos. Y es que el Pontevedra había solicitado el aplazamiento de estas dos jornadas por precaución y para velar por la seguridad no solo de sus aficionados, sino también de sus futbolistas y empleados. Murillo admitió que valoraron pedir la suspensión al Celta B, pero sería una decisión que penalizaría solo a ambos equipos con respecto al resto de la liga. Finalmente no se ha tenido que llegar a ese punto con la decisión "acertada" de la Federación Española.

La mandataria pontevedresa ya se expresó el martes con respecto a jugar a puerta cerrada señalando que acatarían las decisiones que tomaran los organismos competentes, pero que "nos gustaría jugar con afición, sobre todo nuestro derbi, el equipo se motiva el doble con gente y lo necesitamos, pero prima la seguridad".

La salud, lo más importante

En la misma línea que la presidenta se expresó el entrenador del Pontevedra, Jesús Ramos, que recalcó que "a nosotros nos gusta jugar con nuestra afición, es importante a nivel motivacional", por lo que la medida de suspender las dos próximas jornadas le parece acertada.

"La salud está por encima de todo. Si el CSD, el Ministerio de Sanidad y los organismos competentes, más la Federación Española de Fútbol, deciden que hay que aplazar la liga por temas de salud y por integridad de la propia competición, pues perfecto", afirmó el técnico marinense.

Para Ramos la decisión es "acertada" porque con la medida de jugar a puerta cerrada no se protegía a los futbolistas, ni a los árbitros, ni a los cuerpos técnicos, ni a los empleados de los clubes que tuvieran que estar presentes en los partidos.

El equipo granate volvió ayer al trabajo tras la jornada de descanso del martes y el técnico explicó que antes de iniciar la sesión en el campo de A Seca, en Poio, "comentamos la posibilidad de jugar a puerta cerrada" -porque todavía no se había comunicado la decisión de la Federación de suspender las dos próximas jornadas- para ir mentalizando a la plantilla de cara a lo que iba a ser un partido peculiar.

Ramos confía en que este parón de la competición no rompa la progresión positiva del equipo, que en las últimas semanas ha encadenado tres partidos sin perder después de una racha de diez seguidos sin ganar. "Siempre creo que las cosas pasan por algo, soy una persona muy positiva y si ha parado la liga es por algo. Nos va a dar tiempo a mejorar algunos aspectos y a trabajar cosas que, por circunstancias, no habíamos tenido tiempo de hacer", comentó el míster granate, que también explicó que los entrenamientos no van a variar con respecto a anteriores semanas, aunque el fin de semana, al no competir contra otro rival, es posible que jueguen algún partido entre los miembros de la plantilla.

El capitán, Edu Sousa, se expresó en la misma línea: "Creemos que es algo racional y lógico, con un tema de salud no se puede arriesgar ni se puede exponer la salud de nadie, no solo la de los jugadores o de la gente que trabaja el día del partido porque cualquier persona puede contraer el virus tal y como está. No hay que se catastrofistas, pero se prefiere la prevención", apuntó.

El portero señaló también que "íbamos a acatar lo que dijesen las federaciones, pero cada uno tiene su opinión, y la nuestra es que jugar sin público no es la medida de prevención correcta". Además, añade que, en lo estrictamente deportivo, "jugar aquí un derbi contra el Celta B sin que la gente te pueda animar es un punto negativo para nosotros. Pasarón es Pasarón, hay que vivirlo para saber lo que es, y si te quitan una parte de lo que es este campo, que es su afición, se nota mucho".