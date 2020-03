Nuevo éxito del Ravachol en el Máster

Gran actuación de la jugadora del Club Bádminton Ravachol Natalia Murio en el máster nacional Sub 13 y Sub 17 de A Coruña, disputado el pasado fin de semana. La jugadora pontevedresa volvió a demostrar un altísimo nivel de juego para imponerse en la modalidad de dobles mixto junto al madrileño Álvaro Moral. La pareja sigue intratable y suma su quinto título de máster nacional en lo que va de temporada (al que Murio suma otro título en dobles femenino). A Estos resultados se suma además la plata obtenida en el máster de Granollers, aunque en esta ocasión compitiendo en categoría Sub 19.

En dobles femenino, Murio participó con la catalana Paula Molins en un torneo en el que fueron de menos a más, llevándose un susto en la fase de grupos que les llevó al tercer set, pero colándose finalmente en el partido por el título, donde se hicieron con la plata.

En categoría Sub 13, participaron Martín Nistal y Lía Illán, que demostraron un alto nivel de juego y siguen progresando día a día, y ya ponen la mirada en el campeonato autonómico como próximo objetivo.

Por otra parte, el Ravachol continúa a la espera de la certificación oficial del ascenso del primer equipo a División de Honor. El club ha transmitido a la Federación Española que considera innecesaria la celebración del play off de ascenso, ya que pase lo que pase estará en la máxima categoría nacional la próxima temporada.