Cara y cruz para el Galaico sincro en el Campeonato de España de invierno

El Galaico Sincro presentó dos rutinas combinadas en el campeonato de España alevín e infantil de invierno. En ambas categorías que, junto con la media de las cuatro mejores notas de cada equipo y categoría en figuras individuales dieron como resultado la nota que determinaría quién se clasifica entre los mejores 16 clubes, que optarán a nadar al campeonato de España de verano de primera división, el resto de clubes lo harán en el campeonato de verano de promoción.

El objetivo se cumplió en primera instancia con el equipo alevín que se clasificó en el puesto 14, metiéndose entre las 16 mejores de España, como anteriormente habíamos dicho; así de un total de 23 equipos, nuestras nadadoras con una puntuación de 57.7668 en rutina combinada más una media de las cuatro mejores figuras del equipo de 59.5486 conseguiría un total de 117.3154 puntos clasificándose para el campeonato de España de primera división que tendrá lugar en Sabadell del 9 al 12 de julio.

Por otro lado el equipo Infantil no cumplió su objetivo ya que después de una jornada maratoniana de más de 6 horas compitiendo en figuras la media de las cuatro mejores notas del equipo más la nota final de la rutina combinada, no sería suficiente para alcanzar la clasificación entre los 16 mejores equipos quedando el equipo Infantil relegado al campeonato de promoción que tendrá lugar en una sede por determinar del 17 al 19 de julio junto con el resto de clubes que no se clasificaron.