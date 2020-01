David Añón: "Quiero que al Pontevedra le vaya bien siempre"

El Pontevedra se enfrentará este domingo, a las 16.30 horas en el campo de O Vao, a un Coruxo que atraviesa un momento dulce, ocupando la octava posición de la clasificación tras encadenar tres jornadas sin perder (dos victorias y un empate). En las filas del cuadro vigués hay varios viejos conocidos del club granate: Sylla, Jacobo Trigo y David Añón.

Este último se refirió también a la racha de tres derrotas seguidas que acumula su exequipo. "Los malos momentos en esta categoría son relativos. Es verdad que el Pontevedra viene de tres derrotas consecutivas, pero por equipo, por jugadores, no nos fiamos para nada; tiene una plantilla muy buena y en situaciones así tiene que dar un paso al frente, no me cabe duda de que va a estar peleando por el play off", comentó el delantero, que bromeó al señalar que "están en una mala dinámica, pero igual llegan ahora y nos meten cuatro. Cada partido en Segunda B es un mundo".

Añón reconoció en relación al Coruxo que "cuando va bien, es más fácil atreverse a hacer cosas" y comentó con respecto al derbi de la primera vuelta (2-0) que "esperamos que sea diferente, más que nada porque en Pasarón hicimos un mal partido, era el primero un poco serio después de la pretemporada. Llegamos allí y nos vimos totalmente superados".

El delantero admitió que este año "me costó sobre todo arrancar, pero ahora estoy jugando todo y estoy muy contento aquí. Nos juntamos un grupo humano muy bueno, tenemos un ambiente increible y, aunque nos costó arrancar, el equipo fue creciendo y ahora estamos en un buen momento, los jugadores están con confianza y estamos disfrutando".

Sobre su exequipo, Añón no dudó en señalar que "yo al Pontevedra quiero que le vaya bien siempre. Esta semana que pierda, porque juega contra nosotros, pero después quiero que le vaya bien y ojalá que se meta en play off".