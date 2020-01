De la eliminatoria de Copa de hoy dependerá la programación de los próximos partidos

El Pontevedra disputa esta noche, a partir de las 20.30 horas en Pasarón, el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el Ibiza, que fue aplazado el 18 de diciembre por las condiciones meteorológicas adversas, que hicieron imposible que se pudiera celebrar el partido con normalidad.

El encuentro se reanudará desde el minuto 17, cuando el colegiado lo suspendió por la poca visibilidad, que le impedía distinguir las líneas del campo.

Pontevedra e Ibiza ya saben el rival que les tocaría en caso de pasar de ronda y también la fecha y hora del encuentro: jugarían como local (cualquiera de los dos, al ser el equipo de inferior categoría) a partiro único este sábado, 11 de enero, a las 19.00 horas contra el Albacete. En caso de pasar el conjunto granate, se aplazaría el partido contra el Coruxo, correspondiente a la jornada 20 de la competición liguera, previsto para el domingo a las 16.30 horas en el campo de O Vao al miércoles 15 de enero a la misma hora.

Con respecto al encuentro de esta noche, las bases de la competición permiten a los entrenadores presentar un once diferente al planteado antes de la suspensión con el único condicionante de que los jugadores alineados ya estuviesen inscritos en el momento en el que el balón echó a rodar. Así, Carlos Pouso tiene previsto hacer algunos cambios en el equipo, aunque "no excesivos", pensando sobre todo en dar descanso a algunos de los futbolistas que arrastran molestias en las últimas semanas. Así, todo apunta a que no jugarán Churre, Álvaro Bustos, Adighibe y probablemente Edu Sousa para dar una oportunidad a Brian Jaén.

El que seguramente esté sobre el césped es Sana Ndiaye, que el sábado fue expulsado contra el Internacional de Madrid y, por lo tanto, se perderá el próximo partido de liga por sanción. También apunta a la titularidad Pedro Vázquez, que no jugó contra el Inter por sanción.

Las únicas bajas seguras son las de los lesionados Javi López y Berrocal.

Sobre el Ibiza, Pouso señaló que "enfrente tenemos un rival de altísimo nivel. Les da igual rotar mucho o poco, porque tienen dos por puesto de un nivel extraordinario; tiene un equipazo el Ibiza, pero no nos tiene que asustar".