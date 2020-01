Cambios de rol y posibles salidas

El mes de enero se presenta más intenso de lo que se esperaba en un principio para el Pontevedra CF. Y es que el club está trabajando en la incorporación de varios refuerzos para el primer equipo y, según pudo saber FARO, también se plantea la salida de algún futbolista. Por ahora, los esfuerzos están centrados en la contratación de dos jugadores, uno sub 23 y uno sénior, que ocuparían las dos fichas libres que hay en la plantilla, esta última por la baja de larga duración de Javi López, pero la entidad estaría valorando la llegada de, al menos, un futbolista más de edad sénior.

Parecen bastante avanzadas las conversaciones con dos jugadores de perfil ofensivo: Guille Donoso, que no está contando con demasiados minutos en Segunda A con la Ponferradina y en el Bierzo ya dan por hecha su salida, y Cedric, que actualmente milita en el Royal Excel Mouscron, de la primera división belga.

El nigeriano (aunque posee la nacionalidad española), de 25 años, es un viejo conocido de Segunda B, tras militar la mayor parte de su carrera en el Mallorca B y la temporada pasada en el Fuenlabrada, con el que marcó 11 goles en 25 partidos. En el mes de marzo sufrió una rotura en el tendón cuadricipital del muslo izquierdo que le hizo perderse lo que quedaba de temporada cuando estaba siendo una pieza fundamental en el equipo madrileño. Aunque sus pretensiones económicas serían altas, su perfil encajaría en lo que está buscando el Pontevedra: un delantero alto, con velocidad y, lo más importante, goleador.

En cuanto a Donoso, el asturiano, de 24 años, destaca por su velocidad en la ruptura y su potencia en ataque en las acciones de desborde. Aunque su posición natural es el extremo derecho, también puede actuar por dentro por su capacidad asociativa y de apoyo en la circulación de balón. Es un futbolista deseado por el Pontevedra, que intentó ficharlo sin éxito en el mercado de invierno de 2019.

Ambos futbolistas encajarían en la filosofía que relató ayer Carlos Pouso tras el entrenamiento del equipo. El técnico explicó que intentarán aprovechar las oportunidades que ofrezca el mercado, aunque eso implique cambiar el rol de algún futbolista que ya esté en plantilla. "Igual en un puesto determinado no encuentro nada y, por ejemplo, me apetece poner a Álex ya fijo de lateral, reconvertirlo, entonces igual necesito un extremo, o Javi Pazos ha jugado más en banda que en punta, entonces necesito un delantero. Hay cosas que podría cambiar sobre algún puesto. Este que está jugando aquí, lo reconvierto a otra posición. Tenemos unas prioridades o unas ideas, pero vamos a ver lo que nos ofrece el mercado", señaló.

Además, Pouso aseguró que las dos últimas derrotas no van a condicionar ni a precipitar los posibles fichajes. Lo que sí dejó claro es que "no va a haber una exigencia por mi parte, si no se puede, no se puede. Vine aquí con las condiciones que había y lo tengo que asumir. Si se pueden llenar esas dos fichas, bien, y si no hay capacidad económica, me quedaré tan contento con los 20 que hay".