Lupe Murillo: "Espero que los nuevos consejeros hagan sugerencias y aportaciones"

Después de cinco años consecutivos presentando superávit y tras reducir la deuda del Pontevedra CF, Lupe Murillo se muestra satisfecha por el trabajo realizado desde su llegada al club, pero quiere más. "Soy poco conformista y muy exigente", reconoce, al tiempo que avisa a los tres nuevos consejeros que entraron en la última junta que aquí, "o se trabaja, o se colabora económicamente; para pasar el rato o venir al palco no es necesaria su entrada".

El Pontevedra ha llegado ya al ecuador de una temporada que está teniendo más altibajos de los que se esperaba en un principio. En el aspecto deportivo, el equipo todavía no ha encontrado la regularidad, pero lo compensa con una buena situación en la clasificación, a solo cinco puntos del soñado play off, y en el institucional, cambios en el consejo de administración con la entrada de tres nuevos consejeros que en los últimos tiempos han puesto muchas trabas al club. La presidenta, Lupe Murillo, analiza la actualidad granate apenas una semana después de una junta de accionistas en la que volvió a contar con el respaldo de la gran mayoría del accionariado.

- ¿Contaba con una junta de accionistas como la que se vivió el pasado 30 de diciembre o esperaba que fuera diferente?

- Esperaba una Junta de accionistas tal cual fue: Un consejo de administración presentando números positivos nuevamente y unos señores que, sin hacer una sola pregunta o crítica sobre la gestión, votan todo en contra, eso demuestra lo que les importa el club.

- ¿Qué escenario espera tras los cambios en el consejo de administración?

- Imagino que poco va a cambiar. Las directrices están marcadas buscando la estabilidad y la mejora continua en la entidad. Espero que hagan sugerencias y aportaciones. En este consejo, o se trabaja, o se colabora económicamente, para pasar el rato y venir al palco no creo que sea necesaria su entrada. Poco a poco lo iremos viendo.

- Su mandato expira el próximo mes de febrero. ¿Seguirá al frente del club?

- Creo que esta pregunta me la han hecho al final de cada temporada de forma reiterada y siempre he dicho que cuando entienda que es el momento lo dejaré, evidentemente nunca antes de finalizar mi etapa.

- Además de los accionistas a los que representa, cuenta con el apoyo de casi el 70 por ciento del accionariado, eso ya dice mucho de su gestión, ¿no cree?

- Muchas gracias por esta consideración. Cuando asumí la presidencia del club no quería entrar nadie, estaba sumido en el caos y acumulaba pérdidas de nuevo. El Pontevedra entró en causa de disolución y, al cubrir Pescamar toda la ampliación de capital y salvar al club, me tocó liderar la nueva etapa. No fue fácil: demandas, impagos, problemas, en el club cada día surgía algo diferente y nada era fácil de abordar. El equipo de consejeros se unió, se puso a trabajar y consiguió que se volviese a hablar de fútbol y que este fuese de nuevo un club respetado por su buen hacer. Los socios nos han visto trabajar, sin quejarnos, cada domingo, cada lunes, en verano, en invierno, siempre a favor de todos, aunque siendo tantos siempre hay pequeñas cosas en las que no todos coincidimos, pero buscando siempre el bien de la entidad, no el nuestro personal.

La asamblea del pasado lunes dejó patente una realidad: de 1.425 accionistas que tiene el club, solo tres personas que representaban a seis accionistas votaron en contra o se abstuvieron. Claro que estamos felices de ver que la gente responde, y eso se agradece siempre.

- A pesar de las dificultades, este ha sido el quinto año consecutivo con superávit en las cuentas. ¿El Pontevedra sigue al alza en el aspecto económico?

- Sí. Hace cinco años, cuando llegué, dije que daría estabilidad al club y no dejaría de deuda ni medio euro más de la que me había encontrado. A fecha de cierre de este ejercicio económico llevamos cinco temporadas dando superávit, es decir, generamos más ingresos para el club de lo que gastamos, lo que nos permite poder pagar la deuda acumulada del pasado y pagar puntualmente las plantillas que nosotros contratamos. Los datos son concluyentes: redujimos la deuda el club más de 500.000 euros, los ingresos cuando llegué a la presidencia eran de 600.000 euros, en la temporada que acabamos de cerrar han llegado a 1.500.000 euros. Y lo más importante para los accionistas, el club valía menos 8.766 euros a nuestra llegada y hoy tiene un valor de casi 700.000 euros.

- En los últimos meses ha tenido que tomar decisiones difíciles que se han sumado a las trabas que le intenta poner el grupo opositor. ¿Se ha llegado a plantear dejar el Pontevedra?

- He tomado muchas decisiones difíciles en estos cinco años y poco o nada me han afectado las trabas del accionista del que hablas; el mal llamado "grupo opositor" es un solo señor, Manuel Abal. En la última Asamblea le dio entrada al Consejo de Administración con sus acciones a los representantes de los expresidentes Mauricio Rodríguez y José Manuel Fernández. No me afecta la toma de decisiones complicadas en el club, ni las molestias generadas sin motivo por este tipo de personas, mi sentido de la responsabilidad con el Pontevedra, con mi empresa, con mi ciudad y con la gente que creyó en mi proyecto para el club, están muy por encima de ellos.

- ¿Su balance del año 2019, a nivel de gestión y deportivo, es positivo?

- A nivel de gestión de club sí, pero?Soy poco conformista y muy exigente conmigo misma, nunca creo que todo esté perfecto, siempre quiero más. Esto es bueno porque en este mundo si te dejas ir, otros te adelantan, pero exige un 100 por cien de dedicación, de trabajo y de efectividad que no siempre se puede dar.

- Cuando destituyeron a Luismi dijo que veía falta de actitud en la plantilla. ¿Cree que ha cambiado la situación?

- Cuando finalice la temporada analizaré con perspectiva lo que dije, de momento deja que me lo guarde para mí.

- Tras decir en pretemporada que el objetivo de este año era ascender y viendo la trayectoria del equipo en los primeros meses de competición, ¿habrá fichajes pronto?

- Habrá fichajes, pero no por la trayectoria inicial, sino porque teniendo una ficha libre y un cambio de entrenador seguro que algo pide.

-¿El objetivo deportivo sigue siendo el mismo?

- No me dejan decirlo mucho porque dicen que da mala suerte, pero me gusta pensar en grande, con humildad y sabiendo quiénes somos, pero en grande.

- ¿Qué le pide al año 2020?

- Que Pasarón tenga mejor entrada y que los socios animen a nuestros jugadores con más fuerza que nunca porque de eso también depende nuestro éxito.