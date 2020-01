Primera vuelta en clave de irregularidad

En sexta posición y a cinco puntos del play off, así ha llegado el Pontevedra al ecuador de la competición liguera. Los granates han disputado 19 partidos en los que han cosechado nueve victorias, un solo empate y nueve derrotas, con balance anotador negativo, con 28 goles a favor y 30 en contra.

Pero si por algo ha destacado el conjunto granate en la primera vuelta de liga ha sido por su irregularidad. El equipo ha sido capaz de lo mejor y de lo peor. Empezó ganando con cierta solvencia al Coruxo (2-0), pero solo una semana después encajaba un sonrojante 4-1 ante el Racing de Ferrol. Las goleadas también han sido casi como una marca de la casa en este primer tramo de la temporada: además de la sufrida en Ferrol, el Pontevedra perdió 1-5 contra el Atlético de Madrid B y 4-1 contra un colista como el San Sebastián de los Reyes, a lo que se suma que solo ha logrado dejar su portería a cero en cuatro ocasiones (2-0 contra el Coruxo en la primera jornada, 0-1 contra el Oviedo B en la sexta, 3-0 contra el Marino en la decimotercera y 0-0 contra el Langreo en la decimoquinta).

Inestabilidad

La primera vuelta de competición del Pontevedra ha estado plagada de altibajos. Los granates empezaron liderando la clasificación tras ganar al Coruxo, pero en la segunda jornada cayeron a la duodécima posición; volvieron a levantarse tras ganar en la tercera jornada al Sporting de Gijón B (2-1), pero de nuevo cayeron tras perder en las dos siguientes contra Ibiza (2-1) y Atlético Baleares (0-1).

El equipo ganó en Oviedo con dos hombres menos, pero lo que parecía un golpe encima de la mesa fue solo un espejismo, pues después encadenó tres derrotas consecutivas (1-5 contra el Atlético B, 2-1 contra el Castilla y 2-3 contra el Getafe, que entonces era colista) que precipitaron la destitución de Luismi. Era la novena jornada y el Pontevedra era decimoquinto, con un solo punto de ventaja sobre el descenso.

Jesús Ramos tomó las riendas de forma provisional, pero fue efectivo: dos victorias en dos partidos (1-2 contra el Celta B y 3-1 contra el Melilla) que dieron aire a la plantilla en todos los sentidos. Cuando llegó Carlos Pouso, el equipo era noveno y estaba a cinco puntos del play off.

El técnico vasco ha dirigido al Pontevedra en los ocho últimos partidos, logrando tres victorias, un empate y cuatro derrotas, la más dolorosa, el 4-1 contra el San Sebastián de los Reyes. Por ahora Pouso todavía no ha dado con la tecla para que el equipo funcione como a él le gustaría, pero está en el camino y tiene otros 19 partidos por delante para alcanzar el objetivo del play off, que actualmente está a cinco puntos.

Mal contra los favoritos

El Pontevedra solo ha sido capaz de ganar a uno de los siete primeros clasificados del grupo I esta temporada. El equipo granate ha perdido contra el Atlético de Madrid B (1-5), contra el Atlético Baleares (0-1), contra el Ibiza (2-1), contra el Internacional de Madrid (1-2) y contra el Peña Deportiva (1-0) y solo ha ganado al Rayo Majadahonda (2-1). En la segunda vuelta de la competición tendrá que mejorar en este aspecto para poder tener opciones de meterse en el play off.

segunda peor posición

Desde que volvió a Segunda División B, en junio de 2015, el Pontevedra ha acabado la primera vuelta en cuarta posición en tres ocasiones (2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019). La campaña 2017-2018 fue la peor para el equipo granate, que tras la decimonovena jornada ocupaba el puesto de promoción de descenso (decimosexta posición), con 19 puntos.

Así, el sexto puesto de este año es el segundo peor de los últimos cinco años, pero teniendo en cuenta la trayectoria irregular de esta temporada hay que valorarlo positivamente.

más goleador

Curiosamente, el Pontevedra ha anotado la segunda mejor cifra anotadora de los últimos cinco años con 28 tantos a favor, solo superada por la que logró en la temporada 2016-2017, 31. Sin embargo, este equipo es el que más goles ha encajado desde el regreso a Segunda B: 30. Ni siquiera en el curso 2017-2018, en el que acabó la primera vuelta en zona de promoción de descenso, el conjunto granate había encajado tantos goles (25).

copa, el miércoles

Esta semana se presenta exigente para el Pontevedra en el aspecto físico. Después de haber jugado el sábado contra el Internacional de Madrid, el miércoles recibirá al Ibiza (20.30 horas) en el partido aplazado de la primera ronda de la Copa del Rey, del que ya se han jugado 17 minutos. En principio, Pouso no podrá contar con los lesionados Javi López y Berrocal, pero recupera a Pedro Vázquez, que el sábado cumplió sanción por acumulación de amonestaciones.

mercado de invierno

La dirección deportiva del Pontevedra peina el mercado en busca de, al menos, dos refuerzos para el primer equipo. Uno de ellos ocuparía la ficha sub 23 que todavía está libre y el otro sería de edad sénior y ocuparía la ficha del lesionado de larga duración Javi López. En este último caso, parecen avanzadas las conversaciones con Guille Donoso, actualmente en la Ponferradina. Aunque Carlos Pouso señaló que no habría salidas, no se descarta que alguno de los futbolistas que está contando con menos minutos se esté planteando dejar el equipo.