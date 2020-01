Javi Llorente: "Es el primer partido en el que no fuimos capaces de dar la cara"

El Peixe Galego encajó una dura derrota el pasado viernes en Palencia, en el primer partido del año en la liga LEB Oro; un 90-58 en el marcador tras un bajón importante del equipo marinense desde el ecuador del primer cuarto. El técnico Javier Llorente vio claro que "no hemos estado" en el partido. "Hemos estado horribles en todo y, sobre todo, hemos bajado los brazos. Creo que ellos empezaron con dudas, quizá por la racha que llevaban, y en el momento en el que marcaron dos tiros, nosotros desaparecimos del campo y han sido justos ganadores", analizó el entrenador.

Llorente hizo autocrítica al señalar que "ha sido el primer partido en el que no hemos sido capaces de dar la cara, de competir. Muchos jugadores se fueron pronto del partido" y la única explicación que encontró es que "había jugadores que no estaban, que cuando vieron cómo iba bajaron los brazos y por primera vez en la temporada no fuimos un equipo y no intentamos reponernos".

El técnico del Peixe Galego recalca que "tenemos que tomarlo como un aprendizaje y saber que como estábamos haciéndolo antes éramos más competitivos y podían llegar las victorias" y alabó al rival: "sabíamos que venir aquí era complicado. Palencia demostró que está bastante por encima en muchas cosas".