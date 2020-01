El Pontevedra inicia el año con carbón

Los Reyes Magos visitaron al Pontevedra un día antes de lo previsto, pero para dejarle carbón en forma de derrota contra el Internacional de Madrid, en un partido en el que los granates estuvieron, de nuevo, erráticos en la finalización. Los visitantes sí supieron aprovechar sus escasas ocasiones para sumar tres puntos con los que adelantan en la clasificación al equipo de Pouso, que cierra la primera vuelta en sexta posición a cinco puntos del play off.

El Pontevedra tuvo más acercamientos al área contraria, pero el que llevó más peligro fue el Internacional de Madrid. La primera aproximación fue de los granates, en una bonita jugada por la derecha entre Romay y Bustos, que recibió de tacón del de Malpica, progresó hacia el centro y abrió a Álex González, que intentó una pared con el asturiano que interceptó el meta visitante.

Después de dos disparos desde lejos, primero de Sana y después de Álex González, la falta de acierto de Adighibe en la finalización impidió al Pontevedra abrir el marcador. Corría el minuto 10 cuando Bustos ponía un buen centro desde la derecha que el nigeriano cabeceó abajo, ajustado al palo, pero el portero se estiró para desviar a córner. En el saque de esquina, lanzado por Álex Fernández, Campillo remató de cabeza picado, fácil para Felipe.

Respondería entonces el Internacional con una rápida jugada que acabó con un pase en profundidad de Ramos a Mancebo y con este último rematando cruzado, obligando a Edu a intervenir para desviar la pelota.

Aún no se había cumplido el primer cuarto de hora cuando el Pontevedra montó una contra combinando con velocidad. Bustos abrió a la derecha a Nacho López, que centró de primeras al pico del área pequeña, donde Adighibe, que solo tenía que empujar la pelota, la mandó fuera, rozando el palo.

Llegaron entonces los mejores minutos del conjunto madrileño, que a punto estuvo de aprovechar una jugada embarullada que acabó con el balón en manos de Edu (minuto 23). El meta granate sería protagonista menos de cinco minutos después; en una contra del Inter, Rufo recibió solo en la izquierda y asistió en profundidad a Mancebo, que intentó batir a Edu por bajo, pero el portero desvió su disparo con el pie. No pudo hacer nada el capitán del Pontevedra en el minuto 29, en un centro, de nuevo desde la izquierda, que Jaouad no llegó a despejar de cabeza y remató a gol Rufo.

Con el 0-1, Pouso adelantó a Álex Fernández para buscar más presencia ofensiva, pero no funcionó como esperaba y el equipo solo pisó el área contraria en el minuto 42, en un pase de Romay a Bustos, que falló en su remate prácticamente solo ante el portero; en el rechace, Nacho puso a prueba los reflejos de Felipe, que volvería a despejar.

En la reanudación, el Inter golpeó pronto con el 0-2, que llegó en el minuto 50. Tras un pase interior entre los centrales a Rufo, el "nueve" no falló en el mano a mano con Edu. Entre el meta y Campillo salvarían cinco minutos después otro remate del mismo Rufo.

Pouso dio entonces entrada a Rivera, pero ni con toda la artillería el Pontevedra logró derribar el entramado defensivo de su rival. Aunque los granates tenían la pelota, no llegaban a crear peligro real. Lo más parecido a ello fue una volea de Álex González que salió ligeramente desviada en el minuto 67.

Cuando parecía que el partido estaba sentenciado, Romay recortaba distancias tras un córner de disparo cruzado y abría la posibilidad a los granates, con doce minutos más el descuento por delante, de salvar al menos un punto. El Pontevedra despertó y fue más incisivo, incluso Javi Pazos reclamó un posible penalti por mano de Simón, pero el árbitro no lo concedió, como tampoco hizo con una entrada sobre Sana que castigó con la segunda amarilla para el senegalés, dos decisiones que encendieron los ánimos de la parroquia de Pasarón. Ya con un hombre menos, el Pontevedra intentó una gesta que no llegaría.