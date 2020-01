Ocasión para volver a ilusionar

Primer compromiso del año para el Pontevedra, que cierra esta noche en Pasarón la primera vuelta de competición recibiendo, a partir de las 20.30 horas, al Internacional de Madrid. El parón navideño ha sentado bien a los granates, sobre todo para pasar página tras la abultada derrota encajada en el último partido de 2019 contra el todavía colista San Sebastián de los Reyes (4-1). Carlos Pouso considera que "es más fácil corregir cuando se pierde, porque parece que cuando se gana no se han cometido errores", y tiene claro que, sobre todo, el equipo falló en las dos áreas, algo que confía en mejorar hoy mismo.

Pero ese tropiezo no ha cambiado las aspiraciones del Pontevedra, instalado en la quinta plaza de la clasificación, a solo dos puntos de un play off que marca el Rayo Majadahonda, que esta tarde visitará al Racing de Ferrol (17.00 horas) en el otro encuentro adelantado de la jornada por coincidir con el día de Reyes. Si los resultados de este sábado son favorables, los granates arrancarían 2020 en play off.

Para ello tendrán que superar a un Internacional de Madrid que presume de ser el segundo equipo más goleador del grupo I (32 tantos), solo superado por el líder, el Atlético de Madrid B (39). En este aspecto destacan dos nombres propios: Rubén Ramos, con siete tantos, y Rufo, con diez. Parar a estos dos futbolistas serán uno de los grandes objetivos de un Pontevedra ligeramente menos acertado de cara a la portería contraria y en el que los goles están mucho más repartidos.

Carlos Pouso ha destacado que el Internacional de Madrid "es un equipo muy alegre" y que "cambia poco de jugar en casa a fuera, se adapta bien a los campos de hierba natural. Me parece un buen equipo, que tiene las ideas claras, trabaja bien el aspecto defensivo y en ataque es muy versátil, tiene gente con calidad y velocidad por fuera y Rufo y Rubén Ramos son de los mejores puntas y mediapuntas de la categoría".

El técnico vasco no podrá contar con los lesionados Javi López y Berrocal ni con el sancionado Pedro Vázquez, por lo que podría volver a tirar de la cantera para completar la convocatoria, tal y como sucedió en las últimas jornadas de competición. En el once titular, sin embargo, se presumen pocos cambios; ante la baja de Pedro Vázquez, Álex González podría adelantar su posición y dejar el lateral izquierdo a un compañero de perfil más defensivo como Campillo o Pol Bueso, mientras que Churre volverá al centro de la zaga tras cumplir sanción.