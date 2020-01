Mal inicio de año para el Pontevedra (1-2)

El Pontevedra ha iniciado el año con una derrota en casa contra el Internacional de Madrid por 1-2. El equipo granate pagó caro sus errores en la finalización y acabó cediendo la primera derrota de 2020 ante un rival que simplemente supo aprovechar sus escasas ocasiones para llevarse los tres puntos de Pasarón y cerrar la primera vuelta de competición adelantando a los granates en la clasificación. Así, el equipo de Carlos Pouso llega al ecuador del campeonato en sexta posición, a cinco puntos del play off.

En el encuentro de esta tarde, aunque el Pontevedra tuvo más el balón, las llegadas al área contraria con veradero peligro fueron contadas. Corría el minuto 10 cuando Bustos ponía un buen centro desde la derecha que Adighibe cabeceaba abajo, ajustado al palo, pero el portero se estiraba para desviar a córner. Respondió el conjunto visitante con un mano a mano de Mancebo con Edu, que el portero lograría despejar. Aún no se había cumplido el primer cuarto de hora cuando el Pontevedra montó una contra combinando con velocidad; Bustos abrió a la derecha a Nacho López, que centró de primeras al pico del área pequeña, donde Adighibe, que solo tenía que empujar la pelota, la mandó fuera, rozando el palo.

Edu volvería a ser protagonista en otro mano a mano con Mancebo, que esta vez intentó batir por bajo al portero, que logró desviar el disparo con el pie. El capitán del Pontevedra no pudo hacer nada, sin embargo, en el 0-1, obra de Rufo, que se aprovechó de un centro que no alcanzó a despejar de cabeza Jaouad (minuto 29).

El equipo de Carlos Pouso trató de reaccionar rápido, pero hasta el minuto 42 no llegaría una ocasión clara para empatar. Fue en un pase de Romay a Bustos, que falló en su remate prácticamente solo ante el portero.

En la reanudación, el Internacional amplió distancias en el minuto 50 por medio de Rufo, que no falló en un mano a mano con Edu.

Cuando parecía que el partido estaba sentenciado, Romay recortaba distancias tras un córner de disparo cruzado y abría la posibilidad a los granates, con doce minutos más el descuento por delante, de salvar al menos un punto. El Pontevedra despertó y fue más incisivo, incluso Javi Pazos reclamó un posible penalti por mano de Simón, pero el árbitro no lo concedió, como tampoco hizo con una entrada sobre Sana que castigó con la segunda amarilla para el senegalés; dos decisiones que encendieron los ánimos de la parroquia de Pasarón en un tramo final sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos y en el que el marcador ya no se movería.