El Teucro negocia con Perovic la rescisión de su contrato

El Teucro Condes de Albarei volvió ayer a los entrenamientos tras las vacaciones de Navidad y lo hizo con la ausencia de Nikola Perovic, que negocia con el club la rescisión de su contrato. El lateral, que se ha quedado en su Serbia natal y no ha regresado a Pontevedra, no ha cumplido las expectativas de la entidad en cuanto a rendimiento y peso en la plantilla que dirige Luis Montes, pues se esperaba que fuera una pieza clave y determinante en el equipo de cara a pelear por estar en la zona alta de la División de Honor Plata e intentar el regreso a la Liga Asobal y no ha sido así.

La vinculación del serbio con el Teucro era hasta final de la presente temporada. Se están manteniendo conversaciones para tratar de resolver la rescisión del contrato en la mayor brevedad posible, pero todo apunta a quelas negociaciones se prolongarán hasta la próxima semana, unos días antes de que el conjunto pontevedrés regrese a la competición: el próximo 11 de enero en el pabellón Municipal Quijote Arena de Ciudad Real frente al Alarcos (18.00 horas), séptimo clasificado de la División de Honor Plata con 13 puntos, los mismos que los azules, que son novenos.

Por el momento, Luis Montes apostará por cubrir la baja del lateral serbio, así como la del central Ferrán Cisneros, que se operó a mediados de diciembre de una rotura en el hombro y se perderá prácticamente lo que queda de temporada, con jugadores de la cantera, a la espera de que la junta gestora que dirige actualmente el club se reúna el próximo 8 de enero y valore la posibilidad de fichar algún refuerzo de cara a la segunda vuelta de la competición.